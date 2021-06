Remy Gardner pojede příští rok v MotoGP u týmu Tech 3

Remy Gardner vyhrál minulou neděli závod v Mugellu a je aktuálně vedoucím mužem šampionátu prostřední kubatury.

V tuto chvíli už je ovšem jasné, že příští rok Gardner v Moto2 pokračovat nebude. Přesouvá se totiž do královské kubatury. Tento týden to oficiálně potvrdil tým Tech 3 spolu s KTM.

„Jsem nesmírně šťastný, že mi KTM dala tuto příležitost,“ sdělil Remy Gardner při příležitosti podpisu nové smlouvy. „Je to pro mě splněný sen. Je to přesně to, na čem jsme doposud pracovali. Je to pro mě neuvěřitelná šance a nemůžu se dočkat, až budu jezdit na jejich stroji. Chci poděkovat KTM za důvěru. V tuto chvíli se musíme pořádně zaměřit na dokončení roku 2021. Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří mě podpořili, abych se dostal do MotoGP,“ dodal mladý Australan.

Zdroj: Press KTM, foto: Václav Duška Jr.