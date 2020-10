Riccardo Rossi měl pozitivní test na koronavirus

13:54 | Velkou cenu Teruelu bude muset vynechat Riccardo Rossi, protože měl pozitivní test na koronavirus.

| Joan Mir sice ještě nevyhrál ani jeden závod MotoGP, ale po dnešku je novým vedoucím mužem šampionátu. Je to poprvé od roku 2000, co se do čela šampionátu dostal jezdec Suzuki. odkaz