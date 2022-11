Rins uzavřel působení týmu Suzuki v MotoGP vítězstvím, Bagnaia slaví titul

Už potřetí v řadě se z prvního místa do závodu vydával Jorge Martin. Jako druhý vyjížděl Marc Márquez. Jack Miller do svého posledního závodu na Ducati startoval ze třetího místa. Quartararo a Bagnaia se do rozhodující bitvy o titul pouštěli až z pozic mimo první řadu. Quartararo startoval jako čtvrtý a Bagnaia vyrážel z osmé pozice.

Závod byl vypsán na 27 kol a po startu se vedení ujal Rins. Martin klesl na druhé místo. Třetí zůstal Miller. Bagnaia a Quartararo spolu hodně bojovali v úvodu závodu. Došlo mezi nimi i ke kontaktu. První čtyřka jim mezitím ujížděla, což pro Quartarara bylo špatné, protože nutně potřeboval vyhrát.

Pětadvacet kol před koncem vedl Rins. Druhý byl Martin a třetí Marquez. Miller jezdil na čtvrté pozici. O něco dále za ním pak byli seřazení Bagnaia a Quartararo a několik dalších jezdců.

O dvě kola později skončil na zemi Pol Espargaro a také Darryn Binder. O něco málo později musel do boxů zamířit Aleix Espargaro, což pro něj z hlediska boje o třetí místo v šampionátu rozhodně nebylo dobré, protože před závodem ve Valencii byl jen jeden bod před Bastianinim.

Na zemi dnes skončili také Alex Márquez a Cal Crutchlow.

I v době, kdy do konce zbývalo dvacet kol, pokračoval na první pozici Alex Rins, který rozhodně chtěl v posledním závodě týmu Suzuki rád dovézt pěkný výsledek. Na druhém místě jezdil Martin. Třetí byl Miller, čtvrtý Márquez a pátý Quartararo. Brad Binder se posunul na šesté místo před Bagnaiu. Těsně za Bagnaiou pak byli Mir a Oliveira.

Osmnáct kol před závěrem upadl Marc Márquez. Jezdec odešel po svých. Quartararo se tím pádem posunul na čtvrté místo. Bagnaia byl šestý. Mezi Quartararem a Bagnaiou jezdil Binder. Těsně za Bagnaiou byli Mir, Oliveira a také Marini. Mirovi se později podařilo dostat se před Bagnaiu.

V šestnáctém ze sedmadvaceti kol stále pokračoval na prvním místě Rins. Druhý byl Martin a třetí Miller. Quartararo se přibližoval Millerovi, ale zároveň měl blízko za sebou Bindera. Bagnaia byl sedmý s Oliveirou za zády. Zarco upadl. Viňales odstoupil. O kolo později se Oliveira dostal před Bagnaiu. Bagnaia měl tím pádem za svými zády Mariniho, který stejně jako on sedlá stroj značky Ducati. Binder se mezitím snažil útočit na Quartarara a podařilo se mu dostat před něj. Miller a Martin byli v tuto chvíli jen kousek před Binderem a Quartararem. Rins měl v čele mírný náskok.

Osm kol před koncem už byl před Bagnaiou i Marini, přičemž Quartararo byl v tuto chvíli pátý. O dvě kola později se před Bagnaiu dostal i Bastianini. Quartararova pozice zůstávala beze změny.

Pět kol před cílem se na třetí příčku posunul Binder. Miller klesl na čtvrté místo. Quartararo zůstával pátý. Nicméně Miller záhy upadl. Quartararo se tak posunul na čtvrté místo.

V předposledním kole se Binder dostal na druhou příčku před Martina. Rins držel vedení a Quartararo čtvrté místo. Těsně za Bagnaiou byl Morbidelli.

Do posledního kola najel jako první Rins. Za ním následovali Binder a Martin. Quartararo byl až čtvrtý, což mu na obhajobu titulu nestačilo a v posledních kilometrech závodu už se nic nezměnilo. Rins uzavřel působení týmu Suzuki v MotoGP vítězstvím. Binder skončil druhý. Martin dorazil do cíle jako třetí. Quartararo zůstal čtvrtý. Bagnaia sice obsadil deváté místo, ale i to mu stačilo na zisk titulu bez ohledu na výsledek Quartarara. Bagnaia je tedy šampionem MotoGP pro rok 2022. Quartararo se stal vicemistrem. Třetím nejlepším mužem šampionátu je Bastianini.

Další závod se jede až příští rok, ale přípravy na novou sezónu začínají už v úterý 8. listopadu 2022, kdy se koná test ve Valencii.

GP Valencie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 42AlexRins Suzuki 156,8 41'22,2500 2 33BradBinder KTM 156,8 0,396 3 89JorgeMartin Ducati 156,7 1,059 4 20FabioQuartararo Yamaha 156,7 1,911 5 88MiguelOliveira KTM 156,3 7,122 6 36JoanMir Suzuki 156,3 7,735 7 10LucaMarini Ducati 156,2 8,524 8 23EneaBastianini Ducati 156 12,038 9 63FrancescoBagnaia Ducati 155,9 14,441 10 21FrancoMorbidelli Yamaha 155,9 14,676 11 72MarcoBezzecchi Ducati 155,7 17,655 12 25RaulFernandez KTM 155,2 24,87 13 87RemyGardner KTM 155,1 26,546 14 30TakaakiNakagami Honda 155,1 26,61 15 49FabioDi Giannantonio Ducati 154,8 31,819 16 35CalCrutchlow Yamaha 151,4 88,87 17 73AlexMarquez Honda 148,3 1 kolo Neklasifikováni 43JackMiller Ducati 156,7 5 kol 12MaverickViñales Aprilia 152,8 12 kol 5JohannZarco Ducati 155,7 12 kol 93MarcMarquez Honda 156,1 18 kol 40DarrynBinder Yamaha 151,5 23 kol 44PolEspargaro Honda 152,3 23 kol 41AleixEspargaro Aprilia 139,5 24 kol

Foto: Václav Duška Jr.