Rossi by si přál větší rychlost na rovinkách

Během uplynulé sezóny si všichni jezdci Yamahy nejvíce stěžovali především na nedostatečnou rychlost na rovinkách. Není tedy divu, že Rossi by si do nového roku přál vylepšit hlavně tento aspekt.

„Přál bych si, aby Yamaha jela na rovinkách o 10 km/hod rychleji, tedy jako Ducati a Honda,“ prozradil Rossi v jednom z rozhovorů. „Ale vím, že to bude těžké. Já každopádně v roce 2020 udělám vše, co bude v mých silách, připravím se co nejlépe a budu se snažit být konkurenceschopný. Přeji si, abych zajížděl dobré závody a abych mohl bojovat o první trojici v šampionátu,“ pokračoval zkušený Ital.

Sezónu 2019 ukončil Valentino Rossi na celkově sedmém místě v šampionátu. Na podium vystoupil pouze dvakrát (naposledy v Austinu), za celý rok nasbíral 174 bodů. Méně bodů za sezónu získal pouze v letech, kdy závodil u Ducati a pak ještě během své první sezóny ve stopětadvacítkách. Smlouva s Yamahou mu končí na konci letošního roku. Nelze tedy vyloučit, že tento rok bude pro Rossiho jeho posledním v MotoGP. „Musím být realistický, chtěl bych pokračovat, ale musím být konkurenceschopnější než minulý rok. V opačném případě bude lepší nepokračovat,“ přiznal Rossi.

Zdroj: motorcyclesports.net, foto: Yamaha