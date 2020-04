Rossi doufá, že bude pokračovat i v roce 2021

Do týmu tovární Yamahy v roce 2021 nastoupí Fabio Quartararo, Maverick Viňales s týmem zůstane. Rossi tedy bude muset na konci tohoto roku tým opustit a pravděpodobně by mohl jít k Petronasu místo Quartarara.

Dle původního plánu se chtěl Rossi rozhodnout po prvních zhruba pěti nebo šesti závodech letošní sezóny, ale aktuální situace ohledně koronaviru mu pochopitelně změnila plány. V tuto chvíli se stále neví, kdy či zda vůbec se letos bude jezdit. Tým Petronas Yamaha by si sice v případě, že by se letošní sezóna zrušila, rád udržel Quartarara, ale Francouz už má na rok 2021 podepsanou smlouvu s tovární Yamahou, takže se tato možnost nejeví jako reálná. Je tedy mnohem pravděpodobnější, že do týmu Petronas příští rok přijde Rossi.

Valentino Rossi nedávno hovořil o své budoucnosti v online rozhovoru, kterého se zúčastnil i jeho týmový kolega Maverick Viňales. Otázky jezdcům kladl Matt Birt, komentátor MotoGP.

„Jsem v těžké situaci, protože, jak říkám, mou první volbou je pokračovat. Jsem dost motivovaný a chtěl bych dále jezdit,“ prozradil Rossi. „Je však důležité poznat úroveň konkurence, protože v druhé části loňského roku jsme měli dost potíže, často jsem byl dost pomalý a musel jsem bojovat mimo první pětku,“ sdělil Rossi dále.

„Myslel jsem na to, že mě čeká další rok s továrním týmem a chtěl jsem čas na rozmyšlenou, zhruba tak pět nebo šest závodů s novým šéfmechanikem a s nějakými změnami uvnitř týmu, abych zjistil, jak moc můžu být silný,“ pokračoval Ital.

„Ale nakonec se asi budu muset rozhodnout před tím, než se začne závodit, protože podle nejoptimističtějšího plánu to bude někdy v druhé polovině roku, takže očekáváme, že asi někdy v srpnu nebo v září. Ale rozhodnout se budu muset dřív. Každopádně bych chtěl pokračovat, ale definitivně se budu muset rozhodnout, aniž bych teď odjel nějaký závod,“ vyprávěl dále.

„Každopádně by to ani nebyl nejlepší způsob, jak ukončit kariéru, když se klidně může stát, že se letos ani nepojede. Asi by tedy pro mě bylo lepší odjet další celý šampionát a skončit až pak, takže tedy doufám, že v roce 2021 budu pokračovat,“ dodal Rossi.

Maverick Viňales, který se také tohoto rozhovoru účastnil, řekl: „Doufám, že bude pokračovat ještě hodně let. Líbí se mi jezdit spolu s Valentinem a bojovat s ním. Vždycky mě to posouvá o krok vpřed: v trénincích, doma i v závodech. Vždycky potřebuji vědět, kde je můj týmový kolega, protože nakonec jsme vlastně dobří přátelé. Oba jsme v boxu Yamahy a musíme být nejlepší a společně vyhrávat.“

„Během posledních let, kdy jsme oba měli u Yamahy i těžké časy, zejména na konci let 2017 a 2018, jsem se něco naučil: Valentino se vždy usmívá. Nejprve jsem nechápal, proč. Neměli jsme dobré výsledky, byli jsme jen v top 10, na což jsme nebyli zvyklí a já jsem pořád nevěděl, proč se pořád usmívá. Mluvil jsem s různými lidmi a říkal jsem, že nevím, jak se může pořád smát. Na trati to ze sebe všechno vydal a mimo trať byl vždy veselý. Takže jsem se naučil být šťastný dokonce i tehdy, když věci nejdou tak, jak člověk chce. Chvíli mi ale trvalo, než jsem to pochopil,“ řekl dále Viňales.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr., Graeme Brown (GeeBee Images), 2Snap