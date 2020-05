Rossi už je údajně blízko dohodě s týmem Petronas Yamaha SRT

Koncem letošního ledna tým tovární Yamahy oznámil, že v letech 2021 a 2022 budou u jejich týmu jezdit Maverick Viňales a Fabio Quartararo. Pro Valentina Rossiho už tedy místo nezbylo.

Zkušený Ital před sezónou oznámil, že by se o své budoucnosti chtěl rozhodnout až po několika odjetých závodech, jenže kvůli pandemii koronaviru se zatím žádné závody nejezdí a dříve než v červenci se ani jezdit nezačnou. Rossi tedy musel trochu změnit své plány. Během jednoho online rozhovoru koncem dubna Rossi sdělil, že se bude muset rozhodnout ještě před tím, než se začne znovu jezdit a dodal, že by rád pokračoval.

Dle aktuálních informací serveru GPOne.com už Rossi jedná s týmem Petronas Yamaha SRT a dokonce už by měli být blízko dohodě. Údajně již chybí jen několik detailů a podpis.

Rossi by si do nového týmu rád vzal s sebou i některé lidi, s nimiž pracuje nyní, koneckonců tohle už udělal i v minulosti, když měnil tým. Dle aktuálních informací by tohle neměl být problém.

Během nejbližších týdnů by tedy s velkou pravděpodobností mělo dojít k oficiálnímu oznámení podpisu smlouvy mezi Rossim a satelitním týmem Yamahy. Dle informací výše zmíněného serveru GPOne.com by se mělo jednat o smlouvu na rok 2021 s možností prodloužení o další rok. Rossiho týmovým kolegou by měl být Franco Morbidelli, který u týmu už jezdí.

Zdroj: GPOne.cz, foto: Václav Duška Jr.