Rossi v MotoGP ještě neměl tak špatnou první část roku jako letos

V letošním roce se už odjelo devět závodů. Valentino Rossi má na kontě pouze 80 bodů. Za dobu jeho působení v královské kubatuře se ještě nestalo, že by měl po devíti odjetých závodech tak málo bodů. Ač tomu sám Rossi ani nemohl uvěřit, dokonce i v dobách svého působení u Ducati dokázal za prvních devět závodů nasbírat více bodů než letos. Dosud byl v tomto ohledu pro Rossiho nejhorší rok 2012, kdy právě u Ducati nasbíral za prvních devět závodů jen 82 bodů (tedy o dva více než letos).

Z hlediska ztráty na vedoucího muže šampionátu po devíti odjetých závodech však není letošní rok pro Rossiho tím nejhorším. Letos na Márqueze ztrácí 105 bodů. V roce 2010 sice měl Rossi po devíti závodech devadesát bodů, ale za vedoucím Lorenzem tehdy zaostával dokonce o 120 bodů. Nutno však podotknout, že tehdy měl Rossi těžký pád v Mugellu a kvůli zranění nohy musel vynechat několik závodů.

„Do Le Mans to šlo celkem dobře, ale pak následovaly tři nuly a pak jen několik málo bodů. Ve čtyřech závodech jsem získal jen osm bodů. Co na to můžu říct?“ okomentoval Rossi svou aktuální situaci.

Rossi po devíti závodech roku

Rok Počet bodů Vedoucí muž Ztráta na vedoucího muže 2019 80 Márquez 105 2018 119 Márquez 46 2017 119 Márquez 10 2016 111 Márquez 59 2015 179 Rossi vedl o 13 bodů před Lorenzem 2014 141 Márquez 84 2013 117 Márquez 46 2012 82 Lorenzo 103 2011 98 Stoner 70 2010 90 Lorenzo 120 2009 176 Rossi vedl o 14 bodů před Lorenzem 2008 167 Pedrosa 4 2007 164 Stoner 21 2006 118 Hayden 35 2005 211 Rossi vedl o 104 bodů před Melandrim 2004 164 Rossi vedl o 22 bodů před Gibernauem 2003 187 Rossi vedl o 29 bodů před Gibernauem 2002 220 Rossi vedl o 96 bodů před Ukawou 2001 170 Rossi vedl o 10 bodů před Biaggim 2000 92 Roberts Jr. 53

Zdroj: Marca.com, motogp.com, foto: Yamaha