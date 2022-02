Rossiho tým Mooney VR46 Racing představil barvy pro letošní rok

Ve čtvrtek 24. února proběhla oficiální týmová prezentace Mooney VR46 Racing. Loni byl Rossiho tým součástí MotoGP tak napůl, protože Luca Marini jezdil u Avintie v barvách Sky Racing VR46. Letos už Avintia v MotoGP nepokračuje a Rossiho tým Mooney VR46 Racing získal od Avintie obě místa. Jezdeckou dvojici v MotoGP budou tvořit Luca Marini a Marco Bezzecchi, kteří budou sedlat stroje značky Ducati. V prostřední kubatuře za Mooney VR46 pojedou Niccolo Antonelli a Celestino Vietti.

„Bude to velmi důležitá sezóna pro mě i pro celý Mooney VR46 Racing,“ sdělil Luca Marini. „S novou Ducati GP22 jsem se začal seznamovat a chápat její potenciál během posledních testů. Pocity jsou více než pozitivní, cílem je být neustále co nejvíce vpředu, bojovat o Top 5 a udržet se v Top 10. Chtěl bych se dostat na pódium, vím, že je to velmi ambiciózní cíl, ale věřím týmu. Prostředí je skvělé, se všemi se cítím výborně, bavíme se spolu dobře a panuje tu dobrá atmosféra. Také se mi líbí barvy motorky,“ dodal Marini.

„Budu se muset naučit zvládat pozitivní tlak, který přijde,“ přiznal Bezzecchi. „Bylo to dlouhé čekání a adrenalinu je teď hodně. Jsem spokojený s tím, jak testy dopadly, samozřejmě mám ještě hodně práce, zatím jsme udělali pouze jednu závodní simulaci, takže první závody budou náročné. Líbí se mi celý tým, jsou sehraní a atmosféra je dobrá. Titul nováčka roku je skvělý cíl, o který bych chtěl bojovat ze všeho nejvíc. Bude pro mě hodně speciální vyjet na trať na tomto motocyklu: má totiž barvy Valentina a celé skupiny VR46 a navíc také italského ducha Mooney a Ducati,“ dodal Bezzecchi.

Zdroj, foto a video: Mooney VR46 Racing