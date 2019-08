Salač dojel ve Velké Británii jako jednadvacátý

Filip Salač stejně jako jeho týmový kolega Jakub Kornfeil musel nastoupit do první kvalifikace a ani jednomu z nich kvalifikace nevyšla. Salač sice skončil lépe než Kornfeil, ale bylo z toho jen čtyřiadvacáté místo, což rozhodně není výsledek, jaký si přál.

„Poté, co jsme včera měli spoustu problémů, nebylo to ve třetím tréninku na ojetých pneumatikách až tak špatné. Také jsme vyzkoušeli tvrdou směs, která fungovala docela dobře. V posledním kole jsem se snažil zajet dobrý čas s novými měkkými pneumatikami, ale opět mi to překazil pomalejší jezdec. V první kvalifikaci jsme zkusili strategii jedné zastávky, ale moje časy po nasazení nových pneumatik nebyly nijak dobré. Pak jsem udělal chybu, která mi znemožnila další boj. Doufám, že se to zítra zlepší, ale stále máme co zlepšovat v nastavení, protože naše problémy ještě stále nejsou vyřešeny,“ sdělil Salač po kvalifikaci.

A ani po závodě nebyl Salač nijak spokojený. Start se mu sice podařil, ale do cíle nakonec dojel až jako jednadvacátý, což znamená, že si z Velké Británie body neveze.

„Měl jsem dobrý start, ale pak, myslím, že to bylo v páté zatáčce, když se mě jeden jezdec pokusil předjet. Místo toho ale vrazil přímo do mě a donutil mě projet šikanou rovně. Ubral jsem plyn, abych se vyhnul trestu. Jsem prostě nespokojený, protože jsem přišel o hodně pozic a dostal jsem se až na konec pole. Nakonec jsem dohnal druhou skupinu bojující o 13. místo, ale nakonec jsem stejně skončil až 21. Snažil jsem se jet co nejlépe, ale zadní brzda mi v posledních sedmi kolech nefungovala moc dobře, takže jsem nemohl bezpečně předjíždět. Opět to tedy byl velmi smutný závod pro nás všechny. Je mi to velmi líto. Na tento víkend musíme rychle zapomenout, protože jsme měli problémy po všechny tři dny. Doufám, že jsme v Misanu budeme silnější,“ doufá Salač po nepovedeném britském víkendu.

Zdroj a foto: Prüstel GP