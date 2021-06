Salač končí u týmu Snipers, druhou polovinu roku odjede u Prüstelu

Tým Rivacold Snipers oficiálně potvrdil, že Filip Salač odchází z jejich týmu. K rozvázání smlouvy došlo po vzájemné dohodě. Salačovo místo u Snipersu ve zbytku sezóny obsadí Alberto Surra.

Zpráva o odchodu Salače z týmu Snipers přišla jen pár dnů poté, co český jezdec poprvé startoval z pole position. Nicméně nutno dodat, že poslední dva závody Salač nedokončil kvůli technickým potížím, což dle novináře Simona Pattersona mohlo být jedním z důvodů, proč Salač odchází.

V druhé polovině letošní sezóny - tedy od GP Štýrska bude Filip Salač jezdit pro tým Prüstel GP, kde nahradí nedávno zesnulého Jasona Dupasquiera. Pro Salače to bude návrat k týmu, v němž absolvoval svou první sezónu v Moto3.

„Chtěl bych poděkovat Florianovi (Prüstelovi) a všem z PrüstelGP za to, že mi dali tuto příležitost poté, co jsme se rozhodli rozvázat smlouvu s týmem Snipers," sdělil Filip Salač. „Jsem velmi šťastný, protože tým letos vypadal silně a budu pracovat s lidmi, které už znám od roku 2019. Jsem si jist, že se rychle adaptuji na KTM a nemůžu se dočkat, až začnu toto nové dobrodružství," dodal český jezdec.

„Po velmi náročných několika týdnech se těšíme na další spolupráci s Filipem Salačem, který pro nás pojede do štýrské GP až do konce této sezóny," řekl manažer týmu - Florian Prüstel. „Rozešli jsme se na konci roku 2019 a on přešel do týmu Snipers na motocykl Honda. Věříme, že Filip je dobrý jezdec a dokáže se velmi rychle přizpůsobit KTM. Jelikož byl Jasonovým blízkým přítelem, bude pro něj těžké jezdit na jeho motorce, ale jsem si jist, že to pro něj bude silná motivace," dodal Prüstel.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.