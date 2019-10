Salač navzdory zranění v Japonsku dojel do cíle

Pátek v Japonsku rozhodně pro Salače nebyl nijak pozitivní, právě naopak. Za nezodpovědnou jízdu v tréninku dostal penalizaci v podobě startu z boxové uličky. Odpoledne pak měl hodně těžký pád a zranil se. Nadvakrát si zlomil malíček na pravé noze, zranil si i záda a utrpěl několik dalších pohmožděnin, takže jej bolelo celé tělo. Sobotní program vynechal úplně, nenastoupil ani do kvalifikace. V neděli pak samozřejmě nebyl ve stoprocentní kondici, přesto do závodu nakonec nastoupil. Navzdory bolestem dokázal závod dokončit. Na body ovšem nedosáhl. Skončil dvaadvacátý.

„Ve warm upu jsem se svým tempem nebyl vůbec spokojený a samozřejmě pocit na motorce po tak těžké havárii rozhodně nebyl dokonalý,“ prozradil Salač v neděli. „Nejprve jsem neměl moc velkou důvěru v zadní část motorky a navíc mě hodně bolela noha a záda. Věděl jsem, že mě dnes čeká tvrdá práce a navíc start až z boxové uličky to nijak neusnadňuje. Vážně jsem pochyboval o tom, že bych závod vůbec mohl dokončit,“ sdělil dále.

„Ale překvapivě jsem byl velmi rychlý od prvního kola. Měl jsem dobré tempo, zhruba jak jezdci, kteří jeli kolem šestého místa. Když se na to podívám zpětně, ještě více mě mrzí to, že jsem za trest musel startovat z boxové uličky, protože věřím, že dnes bych i navzdory bolesti mohl bojovat o dobrý výsledek. Když zbývalo šest kol dokonce, bolest a brnění v noze zesílily, takže jsem byl připraven závod vzdát, ale nakonec jsem to dokázal překonat. Jsem na sebe hrdý, protože to byla opravdová výzva. V příštích několika dnech se pokusím co nejlépe zotavit. Děkuji všem, kteří mě v posledních dnech podporovali,“ dodal Salač.

