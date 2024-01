Salač se představil v barvách týmu Marc VDS

Zámek Château de Modave v Belgii byl v pondělí 15. ledna 2024 dějištěm oficiální prezentace týmu Marc VDS. Tým představil své jezdce a stroje z kategorie Moto2 i WSBK. V Moto2 budou letos za tým jezdit Tony Arbolino a nově také český jezdec Filip Salač. Do světového šampionátu superbiků se přesouvá Sam Lowes, jehož jsme ještě loni vídali v sedle stroje Moto2.

„Je pro mě ctí, že jsem byl požádán, abych jel za tento skvělý tým,“ sdělil na týmové prezentaci Filip Salač. „Jsem velmi hrdý, že jsem se dostal do takové fáze kariéry, že mi projekt takového formátu důvěřuje, že budu úspěšný. Tento tým je v paddocku velmi známý. Cítím se tedy být poctěn, že s nimi mohu letos pracovat. Jsem velmi vděčný Marcovi (van der Stratenovi) a všem, kteří jsou s týmem spojeni, za to, že mi pomohli na této nové cestě. Chtěl jsem mít příležitost bojovat o co nejlepší výsledky a Elf Marc VDS Racing Team je pro mě perfektním místem k dosažení mých cílů,“ pokračoval český jezdec. „Mám dvouletou smlouvu, což mě okamžitě zbavuje určitého tlaku a jsem si jistý, že časem ze mě vyroste jezdec, o kterém vím, že jím mohu být. Cítím, že je to rodinný tým a všichni se stejným způsobem snaží bojovat o vítězství. To jezdci hodně pomáhá. Mým cílem je skončit každý víkend v první pětce, bojovat o stupně vítězů a také vyhrát nějaké závody. A také chci pracovat s Tonym na tom, abychom vyhráli týmový šampionát, což je také velmi důležitý cíl. S Tonym mám skvělý vztah a vím, jaký to je talent a jak moc je rychlý. Jsem si jistý, že sdílení boxu s ním mi jen pomůže dále se zlepšovat,“ dodal Salač.

Zdroj a foto: Marc VDS