Salač se přesouvá do Moto2, pojede pro tým Gresini

Aktuálně je Filip Salač jezdcem týmu Prüstel GP v nejslabší kubatuře. Příští rok už se ovšem posune o třídu výše. Český jezdec dnes oznámil, že podepsal smlouvu s týmem Gresini Racing. Jeho týmovým kolegou bude Alessandro Zaccone, který nyní jezdí v MotoE.

„Jsem strašně rád, že příští rok mám možnost jet Moto2 u týmu Gresini, protože si myslím, že je to jeden z nejlepších týmů v Moto2 a mají opravdu hodně zkušeností,“ napsal si Filip Salač na Instagram. „Po hodně dlouhém dohadování o příští sezóně to dobře dopadlo a jsem za to opravdu rád. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na tom podíleli a nejvíce prezidentovi Autoklubu České republiky panu Šťovíčkovi. Každopádně teď mám před sebou do konce sezóny ještě další závody a budu moci jet s čistou hlavou. Už se těším, až začnou testy na příští rok. Dám do toho všechno,“ napsal Salač dále.

Zdroj: Instagram Filipa Salače, foto: Václav Duška Jr.