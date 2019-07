Salač si v Assenu připsal dva body

V kombinaci tří volných tréninků skončil Filip Salač mimo postupovou čtrnáctku. Na postup mu chyběla zhruba desetina sekundy. Musel tedy do první kvalifikace. Ta mu ovšem nevyšla, skončil v ní až jako dvanáctý, což znamenalo start ze šestadvacáté pozice.

„Ve třetím tréninku se mi dařilo dobře, protože jsme v porovnání s pátkem udělali s motocyklem velký krok vpřed. Měl jsem dobré nastavení. V posledním výjezdu jsem hodně zabral, abych zajel co nejlepší kolo, ale bohužel v posledním sektoru mě jeden z jezdců předjel ve slipstreamu, což mě stálo asi dvě desetiny. To je vážně škoda, protože jsem kvůli tomu pravděpodobně přišel o svůj první přímý postup do druhé kvalifikace. Když se podívám na výsledky, jsem méně než desetinu za čtrnáctou pozicí. Kvalifikace už ovšem neprobíhala vůbec dobře. Použili jsme stejné nastavení jako ve 3. volném tréninku, ale teploty byly mnohem vyšší než ráno, což mi způsobilo problémy s přední částí motocyklu. Přišel jsem o spoustu přilnavosti na předním kole a při zatáčení jsem nemohl brzdit tak tvrdě. Výsledek je tedy dost za mým očekáváním, ale zítra se pokusím odstartovat stejně dobře jako v Barceloně,“ řekl Salač těsně po kvalifikaci.

Neděle začala Salačovi dobře. Ve warm upu zajel čtvrtý nejlepší čas. Do závodu tedy vyrážel až ze šestadvacáté pozice, ale dokázal se posunout vpřed, později opět o nějaké pozice přišel kvůli kontaktu se soupeřem, ale bojoval dále. Během závodu došlo i k relativně dosti pádům, což také Salačovi dopomohlo k posunu na vyšší příčky. Salač nakonec dojel do cíle jako čtrnáctý, což je jeho zatím nejlepší výsledek v MS silničních motocyklů. Zatím byl nejlépe patnáctý.

„Dnešní den byl dobrý, ne-li můj nejlepší v této sezoně. Byl jsem čtvrtý ve warm upu a měl jsem opravdu dobrý rytmus, věřil jsem tedy, že jsme dobře připraveni na závod. Start se podařil, v první zatáčce jsem předjel asi čtyři jezdce vnějškem. V cíli prvního kola jsem pak předjel ještě několik dalších soupeřů, ale pak se mě jeden z jezdců dotkl v poslední šikaně, což mě donutilo jet rovně. Myslel jsem, že bych mohl dostat penalizaci a nevěděl jsem, co mám dělat. Ztratil jsem rytmus. Od té doby to pro mě bylo dost složité, protože jsem se pořád dostával do kontaktu s jinými jezdci. Musel jsem vyjíždět na trávu a ztrácel jsem více a více pozic. V závěru jsem byl čtrnáctý, což je můj nejlepší výsledek v letošním roce. Nejlepší na tom je, že jsem byl jen něco přes tři vteřiny za vítězem a něco přes jednu vteřinu za čtvrtým nejlepším. Dokonce jsem zajel čtvrté nejlepší kolo závodu. Jsem velmi rád, protože jsme udělali velký krok kupředu. Nemůžu se dočkat, až příští týden pojedu na Sachsenringu. Doufám, že nás mnozí z vás podpoří v domácím závodě našeho týmu,“ prohlásil Salač po závodě.

