Salač si v Kataru dojel pro body za osmé místo

Salačovi hodně dobře vyšel před sezónní test, který se konal v Kataru týden před závodem. Tehdy zajel úplně nejlepší čas ze všech.

Do prvního závodního víkendu letošního roku pak Salač také nevstoupil špatně. Na úvod byl šestý. Ve druhém tréninku už se mu ovšem tolik nedařilo a zajel jen devatenáctý čas. V sobotním tréninku byly jiné podmínky než v pátek večer. Většina jezdců nedokázala vylepšit své páteční časy, takže Salač (ačkoliv byl ve třetím tréninku pátým nejrychlejším) nedokázal postoupit přímo do druhé kvalifikace.

Salač tedy musel zamířit do první kvalifikace. Ve chvíli, kdy měl český jezdec rozjeté velmi rychlé kolo, ovšem nastal problém. Salač měl kontakt s jiným závodníkem, musel to srovnat, dostal se k jinému jezdci, který byl o dost pomalejší, zamáčkla se mu přední brzda, následkem čehož skončil na zemi. Čas už tedy vylepšit nemohl. Do závodu tedy musel vyrazit z dvacáté pozice.

Ačkoliv Salač startoval až z dvacátého místa, věřil, že v závodě dokáže zabojovat o mnohem lepší pozice. Během několika málo kol se mu podařilo probojovat se do první desítky. V závěru už měl dost opotřebovanou přední pneumatiku, přesto dokázal bojovat a do cíle dojel jako osmý.

Foto: Václav Duška Jr.