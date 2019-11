Salač si v Malajsii vyjel tři body

Ve druhém pátečním tréninku v Malajsii byl Salač dvanáctý a toto místo mu patřilo i v kombinaci obou pátečních tréninků. V sobotu ovšem Salač nedokázal vylepšit svůj páteční čas, navíc to měl s pádem a celkově skončil jako dvaadvacátý, což znamenalo, že musel nastoupit do první kvalifikace. Postup do druhé části nevybojoval, kvalifikoval se na šestadvacáté místo.

„Byl to pro nás velmi těžký den. Během třetího tréninku jsem jel velmi dobře, ale pak se mě Fenati dotkl a já jsem havaroval, kvůli čemuž jsem přišel o čas. Moji mechanici odvedli skvělou práci a nakonec jsem díky nim mohl znovu vyjet a zajet další rychlé kolo. Ale zatímco jsem se snažil udělat rychlé kolo, abych se dostal přímo do Q2, uvízl jsem ve skupině mnoha pomalejších jezdců. Také jsem měl další problémy s brzdami. Každopádně jsem ale byl rád, že jsem v pořádku a že jsem díky tvrdé práci svého týmu dostal šanci. V první kvalifikaci jsem zajel velmi dobré první kolo, ale bohužel už jsem ho pak nedokázal vylepšit. Opravdu jsem neměl moc dobrý pocit na motorce. Pak jsem měl problémy s přední brzdou, kvůli čemuž jsem nebyl schopen předjíždět ostatní jezdce. Byla to velmi náročná kvalifikace. Z výsledku opravdu vůbec nemám radost. Zítra se budu snažit, abych v závodě zajel dobrý výsledek,“ sdělil Salač po sobotní kvalifikaci.

Navzdory startu ze zadních pozic a navzdory problémům v úvodu závodu se nakonec Salač dokázal probojovat na bodované pozice. Dojel jako třináctý a připsal si tři body.

„Dnešek byl pro nás náročný, protože jsem ve warm upu neměl moc dobrý pocit na motorce. Měl jsem nějaké problémy s přední částí motocyklu, což mě před závodem znepokojovalo, protože jsem nevěděl, jaké to bude po několika prvních kolech. Start se mi nepodařil. V první zatáčce jsem byl poslední. Tvrdě jsem pracoval a dokázal jsem se probojovat na 21. místo, ale hned mě nějaký jiný jezdec vytlačil pryč. Musel jsem uhnout do štěrku, takže jsem byl zase zpátky na chvostu pole. Znovu a znovu jsem na to tlačil. Kvůli několika haváriím jsem se opět ocitl v lepší skupině. V posledním kole jsem byl na 13. místě. S tímto výsledkem jsem spokojen a rád bych všem poděkoval za jejich neúnavné úsilí. Těším se na závod ve Valencii,“ řekl po závodě Salač.

Zdroj a foto: Prüstel GP