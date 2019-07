Salač si v Německu vyjel body za třinácté místo

Salačovi se v Německu dařilo při volných trénincích. V kombinaci všech tří tréninků byl třetí, což znamenalo přímý postup do druhé kvalifikace. Bylo to poprvé, co Salač dokázal postoupit do druhé části kvalifikace. V německé kvalifikaci si nakonec Salač vyjel třinácté místo.

„Dnešek byl dobrý. Opravdu jsem si to užil. Třetí trénink byl fantastický. Dobrý pocit jsem měl i na staré pneumatice, ale pak jsem zajel docela rychlé kolo s novými pneumatikami, což mě dostalo na třetí místo. Cítil jsem se dokonale připraven na kvalifikaci. Bylo to poprvé, co jsem se dostal do druhé kvalifikace. Začali jsme s použitou pneumatikou, ale s ní to trochu klouzalo. V závěru jsme vyjeli z boxové uličky trochu dřív, takže jsem musel hodně zabrat ve svém rychlém kole, protože jsme nemohli čekat a nechtěl jsem riskovat trest. Kolo jsem tedy zajel celé sám a stačilo to na třinácté místo, takže náš čas není tak špatný. V závodě udělám maximum a doufám v první desítku,“ věřil si po kvalifikaci Salač.

Start ze třinácté pozice se sice Salačovi povedl, posunul se na osmé místo, ale pak se musel vyhýbat padajícím soupeřům, kvůli čemuž přišel o hodně času a pozic. Postupně se pak dostával vpřed, až nakonec dojel třináctý, což je jeho zatím nejlepší výsledek v závodě Moto3.

„V mokrém warm upu jsem neměl dobrý pocit na motorce, na rovinkách byla hodně pomalá, ale věděli jsme, že se závod pojede na suchu, takže jsme se o to moc nestarali. Vystartoval jsem dobře z 13. místa. V první zatáčce jsem byl osmý, ale už ve třetí zatáčce dva jezdci upadli, málem jsem na jednoho z nich najel, takže jsem musel projet štěrkem, abych se mu vyhnul. To mi pokazilo závod stejně jako Le Mans. Byl jsem poslední, kdo se vrátil na trať. Musel jsem hodně zabrat, ale bylo to těžké. Byl jsem z toho opravdu nešťastný, ale dobře, vybojovali jsme pár bodů. Jsem ovšem zklamaný ze závodu, protože celkově byl víkend dobrý. Každopádně třinácté místo je mým nejlepším výsledkem, pomalu se posouvám vpřed a stále se zlepšuji. Teď máme tři týdny letní přestávku před domácí GP v Brně, ale budu mít jen krátkou přestávku k odpočinku, pak zase budu trénovat, abych byl dobře připraven na druhou část sezóny,“ řekl po německém závodě Salač.

Zdroj a foto: Prüstel GP