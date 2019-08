Salač v Rakousku nebodoval, skončil devatenáctý

V trénincích se sice Salač objevil v první desítce, ve warm upu byl dokonce sedmý, ale v kvalifikaci a v závodě už se mu příliš nedařilo. Do druhé části kvalifikace sice Salač nepostoupil, ale po započtení penalizací všech jezdců se nakonec posunul na sedmnácté místo.

„Dnešek pro mě nebyl dobrý, takže nejsem šťastný. Dnes ráno ve třetím tréninku fungovala motorka opravdu dobře. S ojetými pneumatikami jsem jel stejné časy na kolo jako včera s novými. Když jsem nazul novou sadu pneumatik, vyjel jsem, abych si zajistil dobrou pozici, ale když jsem byl v rychlém kole, vrazil do mě jiný jezdec, takže jsem musel motorku narovnat a projet zeširoka, což byl dost smolný okamžik. Proto jsem skončil v Q1. Doufal jsem, že se dostanu do Q2, ale měli jsme špatnou strategii. Musel jsem jezdit sám, což je na této trati obtížné, protože potřebujete trochu slipstreamu. Ale počítá se až závod a v den závodu může být všechno jinak. Uvidíme, co dokážeme. Každopádně udělám, co bude v mých silách, to je jisté,“ sliboval Salač po kvalifikaci.

Rakouský závod třídy Moto3 se jel za hodně složitých podmínek, protože dráha ještě nebyla zcela suchá. Závod Salačovi nakonec žádné body nepřinesl. Do cíle dorazil až jako devatenáctý.

„Ve warm upu jsme museli vyjet na mokrých pneumatikách, ale měl jsem dobrý pocit na motocyklu a skončil jsem sedmý, což je dobré. Před závodem jsme ale neměli moc jasno ohledně volby pneumatik. Nevěděli jsme, jestli je spíš více sucho nebo více mokro, ale nakonec jsme se jako většina jezdců rozhodli pro hladké gumy. To bylo dobré, ale v prvním kole byla suchá ideální linie široká asi tak 1 m. Takže pokud se člověk dostal mimo tuto linii, byl to problém. Čtyřikrát jsem se dostal do kontaktu s jinými jezdci, kteří mě vždy vyvezli mimo zatáčku, takže jsem musel jet hodně zeširoka. Pak už jsem věděl, že můj závod je v podstatě u konce. Ve druhé polovině jsem sice jezdil dobré časy na kolo, bojoval jsem ve skupině, ale s Long-Lap-Panalty a tak vůbec obecně to pro mě nebyl dobrý závod. Doufám, že budu silnější v Silverstone,“ uzavřel Salač.

Zdroj a foto: Prüstel GP