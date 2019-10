Salačův australský závod zhatila kolize se soupeřem

Australský závodní víkend komplikoval silný vítr a občasný déšť. V pátek se Salač nedokázal dostat do postupové skupiny a v sobotu už kvůli špatnému počasí neměl šanci svůj páteční čas vylepšit, ačkoliv byl ve třetím tréninku druhým nejrychlejším. Musel tedy zamířit do první kvalifikace, ale ani tam neuspěl. Zajel dvaadvacátý čas. Vlivem penalizací soupeřů si pak trochu polepšil.

„Třetí tréninku probíhal dobře. Na motocyklu jsem se cítil dobře a také jsme našli dobré nastavení motoru. Jediným problémem byl velmi silný vítr, kvůli němuž nikdo nedokázal zlepšit včerejší časy. Díky dobrému tempu jsem dokázal skončit na druhém místě. Byl jsem šťastný a připraven na kvalifikaci. Pak to vypadalo, že by na kvalifikaci mohlo být sucho, což mě potěšilo, protože jsme měli dobré tempo na suchu. Jenže jen jedno kolo poté, co jsme vyjeli, byla kvalifikace přerušena kvůli oleji na trati, načež jsme museli počkat, až se dráha vyčistí. Zatímco jsme čekali, začalo znovu pršet a museli jsme znovu vyměnit zavěšení a pneumatiky, protože kvalifikace se nakonec jela na mokru ... i když tedy na konci už byla dráha zase skoro suchá. Podmínky byly velmi složité: dráha osychala rychle, takže člověk nikdy nevěděl, jaké podmínky budou v další zatáčce. Podařilo se mi využít slipstream, ale neříkám, že bych to býval nemohl zajet sám, ale každopádně jsem v té chvíli neměl dobré tempo ani pocit. Zítra tedy odstartuji jako 20. Opravdu se těším na závod a doufám, že dosáhneme dobrého výsledku. Budu se snažit jako vždy,“ sdělil Salač po kvalifikaci.

Ačkoliv Salač do závodu nevyrážel z pozice, kterou by si zrovna přál, dokázal se posunout vpřed – dokonce až na čtvrté místo, nakonec po kontaktu s Lopezem skončil na zemi, čímž jeho šance na případný boj o podium vyhasla. Lopez byl následně za incident se Salačem penalizován, obdržel trest v podobě tzv. „long lap penalty“.

„Dnešek byl pro mě opravdu náročný. Ve warm upu jsem byl velmi rychlý a měl jsem na motorce velmi dobrý pocit. Tempo bylo velmi dobré i na ojetých pneumatikách. Cítil jsem se připraven na závod. Po startu jsem se dostal vpřed a hned od začátku jsem vyvíjel tlak, takže jsem se brzy dostal do čelní skupiny. Dnes jsem věděl, že to jde, a tak jsem dělal maximum. Třináct kol před koncem jsem byl čtvrtý. O několik kol později mě Lopez srazil z motorky. Je to škoda, protože upřímně řečeno, tohle byl zatím nejlepší závod mého života. Neupadl jsem vlastní vinou, takže je pro mě těžké to přijmout. Pozitivní je pouze to, že víme, že dokážeme jezdit v čelní skupině. Tento víkend jsme odvedli skvělou práci a každým dnem jsme se zlepšovali. To je dobrý výchozí bod pro poslední dva závody sezóny. Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě podporovali,“ řekl Salač po závodě v Austrálii.

Zdroj a foto: Prüstel GP