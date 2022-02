Šéfem týmu Suzuki se stal Livio Suppo

Po odchodu Davida Brivia, který tým Suzuki opustil na konci sezóny 2020, vedl tým Shinichi Sahara, přičemž intenzivně hledal náhradu za Brivia. Nyní tým oficiálně oznámil, že na pozici manažera týmu přichází Livio Suppo.

Livio Suppo je v paddocku MotoGP velmi známou osobou. Svou kariéru zahájil před osmadvaceti lety u týmu Benetton Honda ve třídách 125 a 250 ccm. Poté jedenáct let působil u Ducati jako vedoucí projektu a s Casey Stonerem tam získal mistrovský titul. Dále pak pracoval u HRC jako šéf týmu a dosáhl na dalších pět mistrovských titulů. Následně svět MotoGP opustil a založil společnost na výrobu elektrokol. A nyní se opět vrací do MotoGP.

„Jsem velmi hrdý na to, že jsem se stal manažerem týmu Suzuki Ecstar, a že se po čtyřech letech znovu vracím do šampionátu MotoGP,“ prohlásil Suppo. „Jsem také velmi poctěn, že se mohu podílet na tomto skvělém projektu se Suzuki. Jistě bude náročné být součástí historie výrobce, který v roce 2020, tedy v roce svého 100. výročí, dosáhl na titul. Také cítím, že to bude skvělá zkušenost začít pracovat se dvěma talentovanými jezdci, jako jsou Joan Mir a Alex Rins, oba jsou schopní bojovat o vrchol v MotoGP. Nabídka od Sahara-san přišla v pravý čas, byl jsem sice zaneprázdněn zakládáním své společnosti na výrobu elektrokol, ale určitě mi také chyběl paddock a byl jsem připraven se vrátit. Závodění bylo mým životem téměř celou moji kariéru a udělám vše pro to, abych své zkušenosti přinesl do týmu Suzuki Ecstar. Vím, že jsou skvělý tým, ale hlavně také skvělá skupina lidí, což by mohlo hodně pomoci k rychlejšímu dosažení našich společných cílů. MotoGP je čím dál více vzrušující, je tam hodně velmi rychlých jezdců a konkurenceschopných motocyklů. Je to velká výzva pro všechny zúčastněné, kde rozhoduje každý malý detail. Jsem připraven být znovu součástí hry a dát ze sebe vše, abychom byli se Suzuki na vrcholu,“ dodal Suppo.

