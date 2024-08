Seznam jezdců královské kubatury se smlouvou na rok 2025

Aktuální sezóna MotoGP je v polovině a většina míst na příští rok už je obsazená. Kromě jezdců uvedených v níže přiložené tabulce má podepsanou smlouvu i Fermin Aldeguer, který bude přestupovat z kategorie Moto2. Španěl pravděpodobně zamíří do Gresiniho týmu, ale ještě se čeká na oficiální potvrzení. K Rossiho týmu VR46 by měl jít Franco Morbidelli.

Aleix Espargaro na konci sezóny ukončí závodní kariéru. Jack Miller během závodního víkendu v Rakousku přiznal, že zatím nemá nabídky na příští sezónu. Bez místa je také Augusto Fernandez. A Takaaki Nakagami své místo u týmu LCR Honda nemá vůbec jisté. Miguel Oliveira sice ještě neoznámil, kam příští rok zamíří, nicméně s největší pravděpodobností by se mělo jednat o Pramac.

Kromě Aldeguera by do MotoGP mohli zamířit i další jezdci z Moto2. V poslední době se začalo hovořit o možnosti, že by Nakagamiho u týmu LCR Honda mohl nahradit Somkiat Chantra. Dříve se sice jako možný nástupce Nakagamiho zmiňoval Ai Ogura, nicméně nyní je Ogura spojován spíše s týmem Trackouse Racing. Do týmu Pramac Racing by také mohl zamířit někdo z jezdců Moto2. Zmiňováni byli například Garcia nebo Arbolino. Dle nejnovějších spekulací je ovšem možné, že do Pramacu nakonec půjdou zkušení Oliveira a Miller.

Seznam jezdců MotoGP se smlouvou na rok 2025 (aktuální stav k 13. 8. 2024):

Tým Jezdci Aprilia Racing Jorge Martin Marco Bezzecchi Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia Marc Márquez Gresini Racing MotoGP Alex Márquez ? LCR Team Johann Zarco ? Monster Energy Yamaha Team Fabio Quartararo Alex Rins VR46 Racing Fabio di Giannantonio ? Pramac Racing ? ? Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder Pedro Acosta Tovární tým Hondy Luca Marini Joan Mir Red Bull KTM Tech3 Enea Bastianini Maverick Viňales Trackhouse Racing MotoGP Raul Fernandez ?

