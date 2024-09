Seznam jezdců třídy MotoGP se smlouvou na rok 2025

Ve startovní listině třídy MotoGP pro rok 2025 už zbývá doplnit pouze jednu kolonku u týmu Pramac Racing. Tým před pár dny oznámil, že jméno jezdce zveřejní během Velké ceny Emilia-Romagna, která se jede tento týden. Předpokládá se, že by se mělo jednat o Jacka Millera.

Aleix Espargaro na konci sezóny ukončí závodní kariéru a přesune se do role testovacího jezdce Hondy. Stejnou funkci bude v příštím roce zastávat i Takaaki Nakagami, jehož u týmu LCR Honda nahradí Somkiat Chantra. Kromě již zmíněného Espargara a Nakagamiho pravděpodobně čeká role testovacího jezdce i na Augusta Fernandeze. Španěl v srpnu v rozhovoru pro GPOne.com naznačil, že by se příští rok mohl objevit v některých závodech jako jezdec na divokou kartu. Hovoří se o tom, že by z Fernandeze mohl být testovací jezdec Yamahy.

Seznam jezdců MotoGP se smlouvou na rok 2025 (aktuální stav k 16. 9. 2024):

Tým Jezdci Aprilia Racing Jorge Martin Marco Bezzecchi Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia Marc Márquez Gresini Racing MotoGP Alex Márquez Fermin Aldeguer LCR Team Johann Zarco Somkiat Chantra Monster Energy Yamaha Team Fabio Quartararo Alex Rins VR46 Racing Fabio di Giannantonio Franco Morbidelli Pramac Racing Miguel Oliveira ? Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder Pedro Acosta Tovární tým Hondy Luca Marini Joan Mir Red Bull KTM Tech3 Enea Bastianini Maverick Viňales Trackhouse Racing MotoGP Raul Fernandez Ai Ogura

Zdroj: GPOne.com, motogp.com, foto: Ducati