Slabší kubatury: Provizorní startovní listiny pro rok 2023

Moto3 – startovní listina pro rok 2023
|Č.
|Jezdec
|Tým
|Motocykl
|5
|JAUME MASIA
|LEOPARD RACING
|HONDA
|6
|RYUSEI YAMANAKA
|GASGAS ASPAR TEAM
|GASGAS
|7
|FILIPPO FARIOLI
|RED BULL KTM TECH3
|KTM
|10
|DIOGO MOREIRA
|MT HELMETS - MSI
|KTM
|18
|MATTEO BERTELLE
|RIVACOLD SNIPERS TEAM
|HONDA
|20
|LORENZO FELLON
|CIP GREEN POWER
|KTM
|22
|ANA CARRASCO
|BOE MOTORSPORTS
|KTM
|23
|ELIA BARTOLINI
|AVINTIA ESPONSORAMA Moto3
|KTM
|24
|TATSUKI SUZUKI
|LEOPARD RACING
|HONDA
|27
|KAITO TOBA
|SIC 58 SQUADRA CORSE
|HONDA
|38
|DAVID SALVADOR
|CIP GREEN POWER
|KTM
|43
|XAVIER ARTIGAS
|CFMOTO RACING PRUESTELGP
|CFMOTO
|44
|DAVID MUNOZ
|BOE SKX
|KTM
|48
|IVAN ORTOLA
|ANGELUSS MTA TEAM
|KTM
|53
|DENIZ ÖNCÜ
|RED BULL KTM AJO
|KTM
|54
|RICCARDO ROSSI
|SIC 58 SQUADRA CORSE
|HONDA
|64
|MARIO SURYO AJI
|HONDA TEAM ASIA
|HONDA
|66
|JOEL KELSO
|CFMOTO RACING PRUESTELGP
|CFMOTO
|70
|JOSHUA WHATLEY
|VISIONTRACK RACING TEAM
|HONDA
|71
|AYUMU SASAKI
|LIQUI MOLY HUSQUARNA INTACT GP
|HUSQVARNA
|72
|TAIYO FURUSATO
|HONDA TEAM ASIA
|HONDA
|80
|DAVID ALONSO
|GASGAS ASPAR TEAM
|GASGAS
|82
|STEFANO NEPA
|ANGELUSS MTA TEAM
|KTM
|96
|DANIEL HOLGADO
|RED BULL KTM TECH3
|KTM
|99
|JOSE ANTONIO RUEDA
|RED BULL KTM AJO
|KTM
Moto2 – startovní listina pro rok 2023
|Č.
|Jezdec
|Tým
|Motocykl
|3
|LUKAS TULOVIC
|LIQUI MOLY HUSQUARNA INTACT GP
|KALEX
|4
|SEAN DYLAN KELLY
|AMERICAN RACING
|KALEX
|5
|KOHTA NOZANE
|YAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM
|KALEX
|7
|BARRY BALTUS
|RW RACING GP
|KALEX
|11
|SERGIO GARCIA
|FLEXBOX HP40
|KALEX
|12
|FILIP SALAČ
|GRESINI RACING Moto2
|KALEX
|13
|CELESTINO VIETTI
|FANTIC MOTOR
|KALEX
|14
|TONY ARBOLINO
|ELF MARC VDS RACING TEAM
|KALEX
|15
|DARRYN BINDER
|LIQUI MOLY HUSQUARNA INTACT GP
|KALEX
|16
|JOE ROBERTS
|ITALTRANS RACING TEAM
|KALEX
|18
|MANUEL GONZALEZ
|YAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM
|KALEX
|19
|LORENZO DALLA PORTA
|PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM
|KALEX
|21
|ALONSO LOPEZ
|SPEEDUP RACING
|BOSCOSCURO
|22
|SAM LOWES
|ELF MARC VDS RACING TEAM
|KALEX
|23
|NICCOLO ANTONELLI
|FANTIC MOTOR
|KALEX
|24
|MARCOS RAMIREZ
|MV AGUSTA FORWARD TEAM
|MV AGUSTA
|28
|IZAN GUEVARA
|GASGAS ASPAR TEAM
|KALEX
|33
|RORY SKINNER
|AMERICAN RACING
|KALEX
|35
|SOMKIAT CHANTRA
|IDEMITSU HONDA TEAM ASIA
|KALEX
|37
|PEDRO ACOSTA
|RED BULL KTM AJO
|KALEX
|40
|ARON CANET
|FLEXBOX HP40
|KALEX
|52
|JEREMY ALCOBA
|GRESINI RACING Moto2
|KALEX
|54
|FERMIN ALDEGUER
|SPEEDUP RACING
|BOSCOSCURO
|64
|BO BENDSNEYDER
|PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM
|KALEX
|71
|DENNIS FOGGIA
|ITALTRANS RACING TEAM
|KALEX
|75
|ALBERT ARENAS
|RED BULL KTM AJO
|KALEX
|79
|AI OGURA
|IDEMITSU HONDA TEAM ASIA
|KALEX
|84
|ZONTA VAN DEN GOORBERGH
|RW RACING GP
|KALEX
|96
|JAKE DIXON
|GASGAS ASPAR TEAM
|KALEX
Foto: Václav Duška Jr.