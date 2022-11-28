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Slabší kubatury: Provizorní startovní listiny pro rok 2023

28. 11. 2022 |
Níže následují provizorní startovní listiny tříd Moto2 a Moto3 pro rok 2023.

Moto3 – startovní listina pro rok 2023

Č. Jezdec Tým Motocykl
5 JAUME MASIA LEOPARD RACING HONDA
6 RYUSEI YAMANAKA GASGAS ASPAR TEAM GASGAS
7 FILIPPO FARIOLI RED BULL KTM TECH3 KTM
10 DIOGO MOREIRA MT HELMETS - MSI KTM
18 MATTEO BERTELLE RIVACOLD SNIPERS TEAM HONDA
20 LORENZO FELLON CIP GREEN POWER KTM
22 ANA CARRASCO BOE MOTORSPORTS KTM
23 ELIA BARTOLINI AVINTIA ESPONSORAMA Moto3 KTM
24 TATSUKI SUZUKI LEOPARD RACING HONDA
27 KAITO TOBA SIC 58 SQUADRA CORSE HONDA
38 DAVID SALVADOR CIP GREEN POWER KTM
43 XAVIER ARTIGAS CFMOTO RACING PRUESTELGP CFMOTO
44 DAVID MUNOZ BOE SKX KTM
48 IVAN ORTOLA ANGELUSS MTA TEAM KTM
53 DENIZ ÖNCÜ RED BULL KTM AJO KTM
54 RICCARDO ROSSI SIC 58 SQUADRA CORSE HONDA
64 MARIO SURYO AJI HONDA TEAM ASIA HONDA
66 JOEL KELSO CFMOTO RACING PRUESTELGP CFMOTO
70 JOSHUA WHATLEY VISIONTRACK RACING TEAM HONDA
71 AYUMU SASAKI LIQUI MOLY HUSQUARNA INTACT GP HUSQVARNA
72 TAIYO FURUSATO HONDA TEAM ASIA HONDA
80 DAVID ALONSO GASGAS ASPAR TEAM GASGAS
82 STEFANO NEPA ANGELUSS MTA TEAM KTM
96 DANIEL HOLGADO RED BULL KTM TECH3 KTM
99 JOSE ANTONIO RUEDA RED BULL KTM AJO KTM

Moto2 – startovní listina pro rok 2023

Č. Jezdec Tým Motocykl
3 LUKAS TULOVIC LIQUI MOLY HUSQUARNA INTACT GP KALEX
4 SEAN DYLAN KELLY AMERICAN RACING KALEX
5 KOHTA NOZANE YAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM KALEX
7 BARRY BALTUS RW RACING GP KALEX
11 SERGIO GARCIA FLEXBOX HP40 KALEX
12 FILIP SALAČ GRESINI RACING Moto2 KALEX
13 CELESTINO VIETTI FANTIC MOTOR KALEX
14 TONY ARBOLINO ELF MARC VDS RACING TEAM KALEX
15 DARRYN BINDER LIQUI MOLY HUSQUARNA INTACT GP KALEX
16 JOE ROBERTS ITALTRANS RACING TEAM KALEX
18 MANUEL GONZALEZ YAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM KALEX
19 LORENZO DALLA PORTA PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM KALEX
21 ALONSO LOPEZ SPEEDUP RACING BOSCOSCURO
22 SAM LOWES ELF MARC VDS RACING TEAM KALEX
23 NICCOLO ANTONELLI FANTIC MOTOR KALEX
24 MARCOS RAMIREZ MV AGUSTA FORWARD TEAM MV AGUSTA
28 IZAN GUEVARA GASGAS ASPAR TEAM KALEX
33 RORY SKINNER AMERICAN RACING KALEX
35 SOMKIAT CHANTRA IDEMITSU HONDA TEAM ASIA KALEX
37 PEDRO ACOSTA RED BULL KTM AJO KALEX
40 ARON CANET FLEXBOX HP40 KALEX
52 JEREMY ALCOBA GRESINI RACING Moto2 KALEX
54 FERMIN ALDEGUER SPEEDUP RACING BOSCOSCURO
64 BO BENDSNEYDER PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM KALEX
71 DENNIS FOGGIA ITALTRANS RACING TEAM KALEX
75 ALBERT ARENAS RED BULL KTM AJO KALEX
79 AI OGURA IDEMITSU HONDA TEAM ASIA KALEX
84 ZONTA VAN DEN GOORBERGH RW RACING GP KALEX
96 JAKE DIXON GASGAS ASPAR TEAM KALEX

Foto: Václav Duška Jr.

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Témata článku: Moto2Moto3  
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