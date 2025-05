Statistiky před závodem ve Velké Británii

Statistiky a fakta před závodem ve Velké Británii

Letošní GP Velké Británie bude patnáctým ročníkem pořádaným na okruhu v Silverstone od návratu MotoGP™ na tento okruh.

První Grand Prix v Silverstone se konala v roce 1977 a byla to zároveň první motocyklová Grand Prix, která se konala na britské pevnině. Před rokem 1977 se britský závod mistrovství světa jezdil na ostrově Man. K přesunu závodu z ostrova Man, na němž se závodilo od roku 1949, došlo kvůli bezpečnosti jezdců. Po právě zmíněném přesunu se Britská Grand Prix desetkrát po sobě jela v Silverstone. V roce 1987 se přesunula do Donington Parku a v roce 2010 se opět vrátila na okruh v Silverstone.

První Velkou cenu v Silverstone v roce 1977 vyhrál ve třídě 500 ccm Pat Hennen, ve třídě 350 ccm a 250 ccm to byl Kork Ballington a v kategorii 125 ccm se radoval Pierluigi Conforti. V roce návratu, čili v roce 2010, zvítězili Jorge Lorenzo (MotoGP), Jules Cluzel (Moto2) a Marc Márquez (125 ccm).

Původní trať používaná pro Velkou cenu v letech 1977 až 1986 byla dlouhá 4,71 km. Při návratu v roce 2010 měřila 5,9 km.

Čtyři Britové už vyhráli domácí závody v Silverstone. Poslední, komu se to podařilo, byl Jake Dixon loni v Moto2. Před ním to dokázali i Danny Kent (Moto3™ – 2015), Scott Redding (Moto2™ – 2013) a Ian McConnachie (80 ccm – 1986).

Nejvíce úspěchů ze všech konstruktérů zatím v Silverstone nasbírala Yamaha, která má nyní na kontě osm výher. Následuje Suzuki se šesti výhrami, Honda s pěti, Ducati se třemi a Aprilia s jedním vítězstvím.

O tomto víkendu bude na startovním roštu stát sedm jezdců, jimž už se v minulosti podařilo vyhrát závod kategorie MotoGP na okruhu v Silverstone. Budou to Marc Marquez, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Alex Rins, Francesco Bagnaia, Enea Bastianini a také Aleix Espargaro, který pojede na divokou kartu.

Zajímavá čísla

87 Pokud se Ducati kvalifikuje do první trojky, bude to 87. Grand Prix v řadě, kdy jezdec Ducati odstartuje z první řady. Tato série sahá až do Valencie 2020.

73 Pokud Ducati přidá další umístění na stupních vítězů, bude jich mít 73 v řadě. Posledním konstruktérem s více než 73 umístěními na stupních vítězů v řadě je Honda, která jich v letech 1993 až 1999 nasbírala 83 v řadě.

20 Nováček Fermin Aldeguer, který bude mít v neděli 20 let a 50 dní, bude mít poslední šanci na to, aby se stal nejmladším vítězem MotoGP. Tento rekord zatím drží Marc Márquez, jemuž bylo při první výhře 20 let a 63 dní.

10 V posledních deseti závodech MotoGP™ v Silverstone se vystřídalo 10 různých vítězů: Lorenzo (2013), M. Márquez (2014), Rossi (2015), Viñales (2016), Dovizioso (2017), Rins (2019), Quartararo (2021), Bagnaia (2022), A. Espargaro (2023) a Bastianini (2024).

6 Na startovním roštu je šest jezdců, kteří by si tento víkend mohli připsat své první vítězství v MotoGP. Konkrétně to jsou Raúl Fernandez, Luca Marini, Pedro Acosta a nováčci Ai Ogura, Somkiat Chantra a Fermín Aldeguer.

Zdroj: motogp.com, foto: Yamaha