Stoner draží kombinézu, výtěžek jde na boj s požáry

Mnohé oblasti Austrálie v posledních týdnech sužují rozsáhlé požáry. A na tuto situaci se rozhodli zareagovat například i Jack Miller a Casey Stoner. Miller před časem vydražil jednu ze svých předloňských přileb za 18.000 australských dolarů a výtěžek věnoval právě na pomoc oblastem zasaženým požáry.

Nyní se rozhodl pomoci i bývalý šampion MotoGP - Casey Stoner, který právě draží kombinézu z Aragonu roku 2010, kde vyhrál před Pedrosou a Haydenem. Všechny vybrané prostředky z aukce, která končí 24. ledna, budou věnovány fondu australského Červeného kříže pro pomoc a obnovu po katastrofách (Australian Red Cross Disaster Relief and Recovery Fund).

„Bylo to pro mě hodně těžké, když jsem během dovolené ve Spojených státech viděl, jaké požáry jsou v mé zemi,“ řekl Stoner. „Zároveň mě však hřálo u srdce, když jsem ze zahraničí viděl všechnu tu mezinárodní podporu, kterou naše země během této strašné katastrofy dostává. Jsem velmi smutný, když pomyslím na všechny ty životy a na to, jak strašný dopad to má na naši zemi a zvířata. Vzhledem k tomu, že jsem většinu svého mládí prožil ve venkovských oblastech, jsem úzce propojen s naší zemí a je mi velmi líto, co se děje,“ pokračoval bývalý šampion. „Proto bych chtěl dát do dražby jednu ze svých závodních kombinéz Ducati, abych pomohl získat finanční prostředky na opatření proti lesním požárům,“ dodal Stoner.

Dražba cenné kombinézy začala v neděli 19. ledna ve 14 hodin východního standardního času. Hranici deseti tisíc dolarů prolomili dražitelé o necelých čtyřiadvacet hodin později. Aukci můžete sledovat zde.

Zdroj: motogp.com, foto: 2Snap