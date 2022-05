Suzuki údajně na konci roku opustí MotoGP

Dle serveru motorsport.com se Suzuki na konci letošního roku chystá ukončit své působení v MotoGP. Oba jezdci (Alex Rins i Joan Mir) mají smlouvy do konce letošního roku, přičemž Rins ještě před pár dny tvrdil, že mu tým Suzuki naznačil, že by si jej rádi udrželi i v příštím roce. Co se týče Joana Mira, ten by se dle výše zmíněného serveru mohl přesunout do týmu Repsol Honda, kde by nahradil Pola Espargara a stal se tak novým týmovým kolegou Marca Márqueze.

Pokud se Suzuki skutečně chystá odejít z MotoGP, lze očekávat, že oficiálně prohlášení bude již brzy k dispozici.

Zdroj: motorsport.com, foto: Václav Duška Jr.