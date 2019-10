Syahrin se vrací do Moto2, pojede u Asparova týmu

Hafizh Syahrin aktuálně jezdí na motocyklu KTM u týmu Tech 3 v kategorii MotoGP. Již delší dobu je ovšem známo, že u týmu Tech 3 v příštím roce zůstane Miguel Oliveira a nově se k němu připojí Brad Binder, pro Syahrina tam tedy není místo.

Syahrin vstoupil do MotoGP loni, kdy u týmu Tech 3 nahradil nemocného Jonase Folgera. Tehdy tým Tech3 ještě jezdil s motocykly Yamaha. Syahrin loni vybojoval celkem 46 bodů a obsadil šestnácté místo v šampionátu. Letos má na kontě zatím 7 bodů a v průběžném pořadí je čtyřiadvacátý.

Příští rok se Syahrin vrátí do kategorie Moto2, kde bude týmovým kolegou Arona Caneta u Asparova týmu. Pro Caneta to bude jeho první sezóna v prostřední třídě a pro Syahrina, jak již bylo zmíněno, to bude návrat o třídu níže.

„Myslím, že příští sezónu můžeme spolu s týmem Angel Nieto odvádět skvělou práci,“ sdělil Syahrin při příležitosti oznámení nové smlouvy. „Moto2 pro mě není novou kategorií, protože jsem tam už několik let jezdil, ale teď to bude s jiným podvozkem, s jiným motorem, s větším výkonem a s jinými pneumatikami. Už jsem jezdil s většinou jezdců, kteří teď v kategorii jsou, a myslím, že opět budu moci bojovat o přední pozice. Budu se snažit dostat do top 5. Věřím týmu, protože už jsem s několika lidmi z tohoto týmu pracoval. Myslím tedy, že můžeme odvádět dobrou práci," dodal Syahrin.

Zdroj a foto: Angel Nieto Team