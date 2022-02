Tovární Honda odhalila vzhled svých letošních motocyklů

Tovární tým Repsol Honda včera v online prezentaci předvedl svůj letošní tým. Jezdeckou dvojici budou stejně jako loni tvořit Marc Márquez a Pol Espargaro. Hlavní sponzor Repsol zůstává a barvy motocyklů také zůstávají jako v předchozích letech. Po technické stránce se ovšem stroj oproti těm předchozím liší výrazně. Ředitel HRC Tetsuhiro Kuwata potvrdil, že letošní model RC213V je zcela jiný ve srovnání s posledními dvěma sezonami – změny se týkají motoru, podvozku i elektroniky.

„Deset sezon v MotoGP a deset sezon v týmu Repsol Honda je jako sen,“ pravil osminásobný šampion Marc Márquez. „Je to něco, co jsem si nedokázal představit ani v nejdivočejších snech. Během těchto deseti let jsme dosáhli velmi dobrých výsledků, takže Jsem si jistý, že je to něco speciálního a chci si to užít. Rozhodně se pokusíme vyhrát titul, abychom to dobře oslavili. Mým letošním cílem je pokusit se bojovat o šampionát. Sezónu jsme už začali dobře v Malajsii a nyní se připravujeme na test v Mandalice a pokračujeme v naší přípravě,“ dodal Márquez, kterého v předchozích dvou sezónách hodně trápila zranění. Během zimní přestávky ani nebylo jasné, zda Márquez kvůli zranění stihne začátek letošní sezóny.

„Do letošní sezóny jdu s více zkušenostmi, což je nakonec jedna z nejdůležitějších věcí v MotoGP,“ sdělil Márquezův kolega Pol Espargaro. „Máme jen pět dní testování, ale už vidíme, jak dobře na tom s týmem jsme. V průběhu roku to s novou motorkou ještě vylepšíme a ještě více se zlepšíme, ale myslím si, že výchozí bod je velmi dobrý a myslím, že už od Kataru budeme připraveni bojovat o skvělá místa, což je naším cílem,“ dodal Espargaro.

Zdroj, foto a video: Repsol Honda