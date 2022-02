Tovární Yamaha dnes prezentovala svůj tým

Tým Monster Energy Yamaha MotoGP si pro svou týmovou prezentaci vybral termín 4. 2. 2022 – tedy den před zahájením předsezónních testů v Sepangu. Barvy motocyklu zůstávají jako loni – tedy černá a modrá a k tomu velké logo hlavního sponzora Monster Energy.

Druhý rok v tovární Yamaze má před sebou Fabio Quartararo, který je úřadujícím šampionem a jistě bude chtít letos svůj titul obhájit. Jeho týmových kolegou bude letos Franco Morbidelli, který se k týmu přidal loni na podzim, když nahradil Mavericka Viňalese. Dříve spolu Morbidelli a Quartararo jezdili pro Petronas.

„Zimní přestávka byla poměrně dlouhá, ale abych byl upřímný, mám pocit, že jsem byl celou dobu zaneprázdněný,“ prozradil Fabio Quartararo. „Účastnil jsem se mnoha akcí a samozřejmě trénink pokračoval jako obvykle - takže celkově to bylo docela rušné období, ale v dobrém slova smyslu. Jsem nadšený, že už začnu novou sezónu a budu jezdit a zlepšovat se. Minulý rok jsme získali titul, což je skvělé. To mi nikdo nikdy nemůže vzít, ale od prvního dne letošní sezóny už na tom nezáleží. Loňský zisk titulu je už minulostí, musíme se soustředit na letošní šampionát. Loni jsme kvůli pandemii před sezónou moc netestovali. Letos už mám s továrním týmem rok zkušeností, takže víme, jak dobře spolupracovat. Známe své silné stránky a víme, kde se můžeme zlepšit, takže to pomůže při testech v Sepangu a Mandalice,“ dodal úřadující šampion.

„Loňský rok byl o tom, abych ukázal mentální sílu a zároveň pracoval na zlepšení své fyzické síly,“ sdělil Morbidelli. „Nebylo snadné vrátit se po operaci kolene, ale práce, kterou jsem odvedl v loňském roce, pro mě bude přínosem na začátku letošní sezóny. Už máme nějaká data, se kterými můžeme pracovat a už jsem se také seznámil s motorkou a týmem. Vždy jsem měl dobrý pocit z Yamahy, ale tato M1 je hodně dobrá. Nemůžu se dočkat, až na ní teď, když už mám koleno v lepším stavu, začnu jezdit. Velmi mě zajímá, jak bude náš progres pokračovat. Také se těším, až se s celým týmem opět uvidíme při testech. Atmosféra v týmu byla loni opravdu příjemná, tak uvidíme, jaké kroky můžeme udělat během zimního testování,“ dodal Ital.

Zdroj a foto: Yamaha