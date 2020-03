Továrny budou muset pozastavit vývoj motorů a aerodynamiky

V tuto chvíli už měli mít jezdci za sebou závody v Kataru a v Thajsku. Zatím se ovšem odjel jen závod slabších kubatur v Kataru. Jezdci MotoGP letos zatím žádný závod neabsolvovali a minimálně ještě několik dalších týdnů ani neabsolvují. Zatím je sice v kalendáři na programu závod v Jerezu počátkem května, ale vzhledem k současné situaci s koronavirem se jeví jako nepravděpodobné, že by se začátkem května mohlo závodit. Kdy se skutečně závodit začne, zatím nikdo neví. Jisté ovšem je, že tuto neplánovanou přestávku nebude možné využít k vývoji motorů a aerodynamiky.

Za standardních okolností by byl vývoj motorů a aerodynamiky zmrazen těsně před startem prvního závodu roku (pozn.: neplatí pro továrny s tzv. koncesemi). Letos se ovšem ještě žádný závod MotoGP nekonal, takže by se nabízelo, že by továrny mohly pokračovat ve vývoji motorů a aerodynamiky. MotoGP však bude následovat příkladu Formule 1 a také zmrazí vývoj. Zmrazení vývoje se v případě MotoGP týká částí, které podléhají homologaci, na jiných prvcích se pracovat může.

Tento postup má dvě pozitiva. Jednak se pozastavením vývoje ušetří finance a navíc díky tomu nebudou v nevýhodě evropské továrny, které nyní kvůli omezením souvisejícím s epidemií koronaviru nemohou normálně pracovat.

Zdroj: gpone.com, foto: Václav Duška Jr.