Trackhouse představil nové barvy pro rok 2025

Jako první z týmů MotoGP má za sebou prezentaci nových strojů Trackhouse. Americký tým se představil 14. ledna 2025 ve svém sídle v Severní Karolíně. Na motocyklech Aprilia RS-GP týmu Trackhouse letos uvidíme převážně modrou, černou a zářivě žlutou barvu. Jedná se o charakteristické barvy, které tým používá v závodech NASCAR už od roku 2021.

Kromě výrazné změny barev motocyklu došlo letos u týmu Trackhouse i k částečné změně jezdeckého složení. Miguela Oliveiru nahradil nováček Ai Ogura. Raul Fernandez s týmem zůstává i v letošním roce.

„Druhým rokem závodíme v MotoGP a jsme zde nejen pro to, abychom závodili, ale hlavně pro to, abychom vyhrávali,“ uvedl během prezentace Justin Marks, majitel týmu. „V tomto duchu budeme pokračovat i v roce 2025. V MotoGP s námi budou skvělí jezdci. Raul Fernandez má velké kvality. A to, že se nám podařilo přesvědčit Oguru, mistra světa třídy Moto2, je perfektní. S Davidem Briviem jako šéfem týmu jsme v optimální pozici. Rok 2024 byl rokem, v němž jsme se museli všechno naučit, museli jsme pochopit celou MotoGP. Nyní chceme pořádně zapracovat a prosadit se tam,“ pokračoval Marks.

„Podle mého názoru byl Raul velmi silný už loni. Už tehdy naznačil, kde můžeme být. Víme, že už dělá vše pro to, aby se připravil na další krok,“ řekl Marks směrem k Fernandezovi.

A ohledně nováčka Ogury dodal: „Osobně rád pracuji s nováčky. Není nic lepšího, než trénovat a růst s těmito mladými sportovci a vidět jejich čistý talent. Všichni nováčci, kteří dorazí do MotoGP v roce 2025, mají obrovské kvality, ale my jsme dokázali přivést přímo mistra světa.“

Zdroj: Paddock GP, foto: Trackhouse