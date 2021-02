Tým Avintia představil své jezdce a motocykl pro letošní rok

Sezóna MotoGP začne příští měsíc v Kataru a do té doby budou probíhat oficiální prezentace jednotlivých týmů. Týmovou prezentaci už má za sebou tým Avintia, který se představil včera večer v Andoře.

Prezentace se zúčastnili Luca Marini a Enea Bastianini, kteří budou tým Avintia reprezentovat v královské kubatuře, přičemž Marini bude mít svůj stroj v barvách Sky Racing a Bastianini pojede s tradičním designem Avintie. Na prezentaci byli dále přítomni i jezdci Moto3 (Niccolo Antonelli a Carlos Tatay) a nechyběli ani jezdci kategorie MotoE (André Pires a Xavi Cardelús).

„Nemůžu se dočkat, až zahájím tuto novou sezónu se Sky VR46 Avintia,“ sdělil Luca Marini při příležitosti včerejší prezentace. „Bylo těžké čekat celé ty měsíce, aniž bych mohl testovat Ducati na konci listopadu jako v normální sezóně. Trávil jsem celou zimu přemýšlením o tom, jaký bude první testovací den. S podporou Akademie velmi pilně trénuji, abych byl fyzicky i psychicky připraven. Bude třeba se učit a objevovat mnoho věcí, budu soustředěně pracovat na tom, abych jezdecky rostl, přizpůsobil se nové kategorii co nejrychleji a abych získával čím dál lepší výsledky. Zároveň si chci svůj první rok v MotoGP užívat. Bude to zvláštní okamžik v mém životě. Rád bych poděkoval Ducati a Sky Racing Team VR46 za jejich důvěru,“ řekl dále Marini.

„Zatím stále nemůžu říct, co od sezóny 2021 očekávám,“ přiznal Bastianini. „Čeká mě zásadní změna, bude to pro mě zcela nový motocykl. Chtěl bych být hned rychlý, ale samozřejmě budu muset jezdecky růst po celý rok. První závody nebudou snadné, i když doufám, že co nejdříve dosáhnu dobrých výsledků. Upřímně se nemůžu dočkat začátku sezóny. Chci poděkovat Esponsoramě Avintii a Ducati za jejich důvěru a podporu,“ dodal Bastianini.

Video z prezentace je k dispozici zde:

https://www.instagram.com/tv/CK61fTQi8vJ/

Zdroj a foto: Avintia Racing