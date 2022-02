Tým Ducati Lenovo představil své stroje a jezdce pro rok 2022

Tým Ducati Lenovo měl dle původního plánu absolvovat svou týmovou prezentaci už v lednu, ale kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 u Jacka Millera se tým rozhodl prezentaci posunout na pozdější termín. Prezentace proběhla v pondělí 7. února.

„Jsem šťastný, že už začíná nová sezóna,“ sdělil loňský vicemistr Bagnaia. „Rok 2021 jsme ukončili na vysoké úrovni a doufám, že v roce 2022 budeme pokračovat tam, kde jsme loni skončili. Můj tým a já jsme od té doby hodně vyrostli. Cítím se se svým týmem dobře a jsem si jistý, že spolu dokážeme velké věci. Desmosedici GP v této nové barvě je ještě krásnější a nemůžu se dočkat, až na ní budu zase závodit. Cílem pro letošní sezónu bude jako vždy se neustále zlepšovat a být konkurenceschopný v každém závodě. Naším cílem je přivést titul mezi jezdci MotoGP, stejně tak i tituly týmů a výrobců,“ dodal Bagnaia.

„Šampionát konečně začíná a já se cítím připraven na tuto novou sezónu více než kdy jindy,“ řekl Jack Miller. „Po dalším roce zkušeností v MotoGP se rozhodně cítím silnější a cítím, že jsem se hodně zlepšil, jak fyzicky, tak psychicky, ve srovnání s rokem 2021. Bude to můj druhý rok s týmem Ducati Lenovo, tedy se skupinou lidí, kteří jsou opravdu nadšení pro motoristický sport. Jsem šťastný, že jsem toho součástí. Být jezdcem tovární Ducati je čest a znamená to mít podporu mnoha fanoušků nejen v Itálii, ale také po celém světě. Nemůžu se dočkat března a budu moci vyrazit na trať do prvního závodu roku v Kataru!“ uzavřel Miller.

Zdroj, foto a video: Ducati