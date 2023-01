Tým Gresini představil své stroje a jezdce pro rok 2023

Dnes proběhla týmová prezentace Gresini Racing. Tým dnes představil své jezdce z tříd MotoGP, Moto2 a MotoE. Barevná kombinace světle modré a červené zůstává, ale oproti loňskému roku je více červené barvy. V královské kubatuře u týmu pokračuje Fabio di Giannantonio a nově do týmu přichází Alex Márquez. Enea Bastianini, který zde jezdil loni, přestoupil k tovární Ducati.

V prostřední kubatuře s Gresiniho týmem zůstal český jezdec Filip Salač. Jeho novým týmovým kolegou bude Jeremy Alcoba, který už v minulosti u týmu Gresini jezdil, ale tehdy to bylo v kategorii Moto3.

„Rok 2023 začínáme s větším množstvím červené barvy, což znamená odhodlání, vášeň a oheň,“ sdělil při příležitosti týmové prezentace Fabio di Giannantonio. „Těším se, že budu pokračovat v růstu. V nové sezóně chceme postupovat závod od závodu, pravidelně dojíždět v první desítce s tím, že i první pětka by měla být realistickým cílem. Tým je natěšený a já jsem na tento rok trénoval na 300 %. Jsme tedy připraveni!“ dodal Ital.

„Dnes je opravdu výjimečný den,“ řekl Alex Márquez během prezentace. „Vidět tento tým pohromadě a takto připravený je něco, co vyvolává velké emoce. Být zde na této prezentaci je pro mě něco velmi výjimečného. Vidět tolik vášně a nadšení v týmu a v lidech, kteří se na nás přišli podívat, se mi opravdu líbí. Nyní začíná předsezónní práce, která nám, jak doufám, umožní být 100% připraveni na první závod v Portimão. Naším cílem je mít skvělý start do sezóny, protože ten bude udávat tempo pro zbytek roku 2023. Máme dobrý stroj a vůli dělat vše co nejlépe – samozřejmě to nebude snadné, ale se správným přístupem to půjde,“ uzavřel Španěl.

Zdroj a foto: Gresini Racing