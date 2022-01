Tým Gresini představil svůj nový stroj a nové barvy pro rok 2022

Tým Gresini Racing je prvním týmem, který má za sebou prezentaci svého letošního motocyklu. K odhalení nového stroje došlo v sobotu 15. ledna 2022 v 11:00.

S koncem roku 2021 tým Gresini ukončil spolupráci s Aprilií a letos bude používat stroje značky Ducati. Spolu se změnou značky motocyklu přišlo i nové zbarvení strojů. Letos bude převládat bledě modrá barva.

Pro Gresiniho tým budou letos závodit Italové Enea Bastianini a Fabio di Giannantonio. Pro Bastianiniho to bude jeho druhý rok v MotoGP. Loni jezdil pro tým Avintia. Di Giannantonio má před sebou první rok v královské kubatuře. Zároveň s přestupem do vyšší kubatury mění di Giannantonio i své startovní číslo. Letos pojede s číslem 49, protože číslo 21, které používal v Moto2, už v MotoGP používá Franco Morbidelli.

„Nové barvy motorky jsou velmi osobité,“ sdělil Bastianini při týmové prezentaci. „Když jsem je viděl poprvé, zdály se mi trochu zvláštní, ale teď, když je vidím naživo, můžu říct, že jsou skvělé. Tak skvělá motorka prostě musí být rychlá. Zhruba za dvacet dní pojedeme na testy, což je naštěstí krátká doba. Jsem velmi natěšený na to, až se vrátím do sedla své Ducati. S týmem jsem se setkal již při prvním testu: měli jsme příležitost se navzájem poznat lépe a spolupracovat. Mohu tedy s jistotou říci, že mám super tým. Myslím, že to bude velmi zajímavá sezóna, jsem si jistý, že dosáhneme skvělých výsledků. Těším se na začátek sezóny,“ pravil dále Bastianini.

„Sezóna 2022 je za dveřmi a bude to moje první sezóna v MotoGP,“ řekl Bastianiniho kolega di Giannantonio. „Budu se muset hodně učit. Očekávám, že se budu závod od závodu zlepšovat a kdo ví, možná dokonce dosáhneme i na několik skvělých výsledků. Za chvíli se vrátíme na trať. Pojedeme testovat do Malajsie a pak do Indonésie. Nemůžu se dočkat, až si znovu zajezdím na této krásné bestii. Zimní přestávka je vždy příliš dlouhá. Počítám dny a hodiny! Motorka je skvělá, možná nejkrásnější, na které jsem jel, či dokonce nejkrásnější, co jsem kdy viděl. S tou unikátní hlavní barvou vypadá jako motorka ze 70. let, zkrátka takový retro styl, na trati budeme jistě snadno rozpoznatelní,“ dodal di Giannantonio.

Video z prezentace je k dispozici zde:

Zdroj a foto: motogp.com, video: Gresini Racing