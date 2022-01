Tým Gresini Racing Moto2 představil své jezdce a nové barvy strojů

Svůj tým královské kubatury představil Gresini Racing už v polovině ledna. Dnes (27. ledna 2022) pak představili i týmy Moto2 a MotoE. Tým kategorie Moto2 povede Luca Gresini - syn zesnulého Fausta Gresiniho a nové majitelky týmu - Nadie Padovani. Stroje Moto2 budou letos sedlat český jezdec Filip Salač a Ital Alessandro Zaccone. Stejně jako v případě Gresiniho strojů v MotoGP bude i u těch z Moto2 převládat bledě modrá barva.

„Po těžkém roce v Moto3 pro mě bude všechno nové, na tu motorku jsem byl příliš vysoký,“ sdělil Filip Salač při příležitosti týmové prezentace. „Tuto zimu jsem trénoval s motorkou, která je více podobná Moto2 a mohu říci, že se cítím mnohem pohodlněji. Bude to pro mě nové dobrodružství a budu muset nasbírat spoustu zkušeností. Udělám vše pro to, abych se rychle učil. A pokaždé ze sebe vydám maximum. Moc mi chybí akce na trati, ale do únorových testů budu muset ještě vydržet. Nemůžu se dočkat, až budu s týmem zase pracovat, na prvních testech jsem si s nimi užil spoustu legrace! Během čekání se soustředím na trénink v posilovně, potřebuji zpevnit svaly a přizpůsobit se Moto2. Ale abych byl upřímný, takový trénink se mi líbí víc!“ dodal Salač.

„Bude to můj první rok v mistrovství světa Moto2, takže nejdůležitější bude pokusit se co nejrychleji naučit nové tratě,“ řekl Ital Zaccone. „První čtyři budou trochu těžké, ale nemůžu se dočkat, až na nich pojedu! Zimní přestávka je vždy dlouhým utrpením, ale letos to opravdu vypadá, že nikdy neskončí, možná proto, že bylo těžké najít místo v Moto2. Je to jako sen, který se brzy splní, jen si musíme počkat na testy. Mezitím trénuji v posilovně a na motokrosové motorce a snažím se dostat zpět do stoprocentní formy po loňském zranění. Už jsme na dobré cestě, takže věřím!“ uzavřel italský závodník.

Zdroj a foto: Gresini Racing