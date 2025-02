Tým Honda HRC Castrol dnes v Indonésii odhalil své nové barvy

Dalším týmem, který již absolvoval svou letošní prezentaci, je Honda HCR Castrol. Dějištěm oficiální prezentace týmu byla Jakarta (hlavní město Indonésie). Letošní rok je pro Hondu začátkem nové éry v MotoGP™. Na konci loňské sezóny totiž skončila dlouholetá spolupráce mezi Hondou a Repsolem. K Hondě se nyní připojuje společnost Castrol, která se stane hlavním sponzorem týmu Honda HRC a bude mu poskytovat paliva, maziva a technickou podporu. K týmu se navíc připojili noví testovací jezdci – zkušeného Stefana Bradla doplní Aleix Espargaro a Takaaki Nakagami. Kromě výše zmíněných změn došlo i k výrazné změně zbarvení motocyklů. Co se ovšem letos nemění, je dvojice závodních jezdců. S týmem zůstává Joan Mir i Luca Marini.

„Předně musím říct, že motorka vypadá neuvěřitelně,“ zhodnotil Joan Mir svůj nový stroj. „Nové barvy se liší od toho, co jsme viděli v minulosti, ale jsou výrazné a bude radost je nosit. Do této nové sezóny vstupujeme s jasnými cíli, protože nadále pracujeme na zlepšování motorky, týmu i nás samotných. Bude to intenzivní začátek roku, před námi jsou dva testy, ale to nám aspoň umožní rychle se vrátit do tempa. Těším se, až uvidím, na čem naši inženýři a naši noví partneři v Castrolu přes zimu pracovali,“ dodal bývalý šampion.

„Je fantastické přijet do Jakarty a odhalit zde tyto nové barvy,“ sdělil Luca Marini při příležitosti odhalení nového stroje. „Lidé zde mají velkou vášeň pro motorky, MotoGP a Hondu. Sezóna 2024 nás toho hodně naučila, na jejím konci už jsme se zlepšovali. Cílem pro tuto sezónu je pokračovat ve zlepšování. Vím, jak tvrdě všichni v tomto projektu pracují. Jsem odhodlán ze sebe vydat maximum, abych pomohl. Již v loňském roce jsme byli svědky pokroku a jsem si jistý, že se nám to podaří i letos v těchto krásných barvách,“ uzavřel Ital Marini.

Zdroj a foto: HRC