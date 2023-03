Tým LCR Honda předvedl své nové stroje

Japonec Takaaki Nakagami a Španěl Alex Rins se v úterý 7. března 2023 představili se svými novými motocykly týmu LCR Honda.

Nakagami jezdí u týmu LCR Honda od svého vstupu do MotoGP. Letos jej tedy čeká už šestá sezóna. Alex Rins je naopak novým členem týmu, střídá zde svého krajana Alexe Márqueze, který s týmem jezdil v předchozích dvou letech.

„Mým cílem pro rok 2023 je být konkurenceschopný,“ sdělil Nakagami při příležitosti představení nového stroje. „Máme před sebou nový formát závodního víkendu, budeme mít sprint. Bude to těžké a hodně nabité, ale jsme připraveni být konkurenceschopní. Doufejme, že budeme mít úspěšnou sezónu,“ dodal Japonec.

„Toto bude moje sedmá sezóna v MotoGP a každý rok se naučím něco nového,“ pravil Rins. „Během těch let, co jsem zde, jsem se naučil hodně: pracovat pod tlakem, být klidný pod velkým tlakem a být hodně rychlý. Zejména v posledních letech jsem udělal velký krok ve své mentalitě, abych byl klidný a zvládal různé situace. Do roku 2023 vstupuji s odhodláním pracovat na svém motocyklu, abych měl dobrý potenciál,“ řekl dále Španěl.

Foto: LCR Honda