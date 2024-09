Tým Marc VDS potvrdil, že Salač s nimi bude pokračovat i v roce 2025

Poté, co s týmem Marc VDS podepsal smlouvu Jake Dixon, se začaly objevovat spekulace o tom, že by Filip Salač mohl na konci této sezóny z týmu odejít. To se ovšem nestane. Belgický tým totiž po závodě v Misanu oficiálně potvrdil, že Filip Salač bude Dixonovým týmovým kolegou.

„Nejprve chci poděkovat týmu Elf Marc VDS Racing Team a zejména Marcovi za to, že mi dal příležitost být součástí tohoto fantastického projektu i v roce 2025,“ sdělil Salač prostřednictvím tiskové zprávy týmu Marc VDS. „Tento rok zatím nedopadl dle našich přání a očekávání, situaci komplikovala kombinace smůly a zranění. Bylo to pro mě velmi těžké období, ale jsem nesmírně vděčný za veškerou podporu, kterou mi tým poskytl. Stále ve mě věří a to mi dodalo hodně sebevědomí, což se ukázalo v posledních třech závodech. Jak moje sebevědomí rostlo, lepšily se i výsledky. Nyní se těším na pozitivní konec sezóny a věřím, že na to pak navážeme i v roce 2025. Ještě jednou děkuji Marcovi za důvěru a doufám, že budu bojovat vpředu od prvního závodu příští sezóny, kdy přejdeme na podvozek Boscoscuro,“ dodal český závodník.

„Je pravda, že výsledky v letošní sezóně zdaleka nejsou takové, jaké jsme chtěli a jaké víme, že Filip může dosáhnout,“ sdělil Marc van der Straten (majitel týmu). „Byla to náročná adaptační sezóna, která byla zároveň zkomplikována zraněními. Jsem ale přesvědčený, že Filip dokáže s potřebnou podporou udělat comeback a my mu veškerou podporu dopřejeme. Těšíme se, že ukáže svou odvahu, aby mohl bojovat o přední příčky. Máme v něj důvěru a jsem si jistý, že udělá všechno pro to, aby přinesl výsledky, které všichni chceme,“ uzavřel van der Straten.

Zdroj a foto: Marc VDS