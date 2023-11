Tým Mooney VR46 Racing oficiálně potvrdil Mariniho odchod

O Mariniho odchodu z týmu Mooney VR46 Racing se hodně hovořilo už od letošní GP Malajsie, kdy se objevila informace, že by Ital mohl nahradit Marca Márqueze u týmu Repsol Honda. Minulý týden v Kataru už Alessio „Uccio“ Salucci z týmu VR46 dokonce zmínil několik jezdců, kteří by Mariniho eventuálně mohli nahradit. Oficiální potvrzení Mariniho odchodu ovšem tým oznámil až dnes dopoledne. Nyní se ještě čeká na potvrzení ze strany týmu Repsol Honda, do nějž Luca Marini přestupuje.

Kdo bude u Mooney VR46 Racing Team jezdit příští rok místo Mariniho, zatím také nebylo oficiálně sděleno. V tuto chvíli se jako největší favorit jeví Fabio di Giannantonio, ačkoliv ještě před týdnem tým jeho angažmá vylučoval. Tehdy byl totiž hlavním kandidátem Fermin Aldeguer. Tým Speed Up ovšem nechtěl Aldeguera uvolnit. Kromě di Giannantonia je dle Salucciho slov ve hře ještě jeden mladý jezdec. Neřekl však, o koho se jedná.

„Většinu kariéry jsem strávil v tomto týmu, takže mnoho z nejvýznamnějších momentů mé dosavadní kariéry je spojeno s touto skupinou lidí,“ sdělil Luca Marini. „Valencie bude můj poslední závod s týmem Mooney VR46 Racing. Před tímto rozhodnutím jsem hodně přemýšlel a vyhodnotil nové výzvy, kterým budu čelit. Opouštím fantastický tým, který přispěl k mému růstu a obohatil mě o technické znalosti. Je ale čas vydat se na novou cestu s nadšením a s pohledem namířeným do budoucnosti,“ dodal Ital.

Zdroj: motogp.com, foto: Mooney VR46 Racing Team