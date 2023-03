Tým Mooney VR46 Racing představil své letošní barvy

Dalším týmem, který absolvoval svou prezentaci, je Rossiho tým Mooney VR46 Racing. Jejich prezentace proběhla v pondělí 6. 3. 2023 v Miláně. Jezdecké složení týmu v kategorii MotoGP zůstává stejné jako loni. S motocyklem Ducati v barvách Mooney tedy opět pojedou Luca Marini a Marco Bezzecchi.

„S předsezónními testy jsem velmi spokojen,“ sdělil při prezentaci Luca Marini. „Motorka je opravdu rychlá a konkurenceschopná a líbí se mi i nový design, celý černý. Řekl bych, že jsme blízko dokonalosti. V Malajsii bylo závodní tempo dobré, simulace rychlého kola byla také fantastická. Jsme tedy spokojeni. O Top 5 můžeme bojovat každý víkend, jen se musíme pokusit maximálně využít náš potenciál v první Grand Prix. S naší ‚specifikací‘ jsme možná v nastavení dál než jezdci továrních týmů, kteří musí vyvíjet nové motocykly. Jsme stoprocentně připraveni, i když se sobotním sprintem a pak nedělním závodem nevíme, co můžeme očekávat. Strategie a kvalifikace bude klíčová. Na tak krátkou vzdálenost bude hodně jezdců schopno bojovat na měkkých pneumatikách,“ dodal Marini.

„Moc se mi líbila i motorka z minulé sezóny, ale s touhle komplet černou verzí jsme ještě o stupeň výš!“ pravil Bezzecchi. „S testy jsem spokojený, na nové motorce se cítím dobře a hned jsem si všiml rozdílu. Bude ale těžké mít dva závody během jednoho víkendu, alespoň na začátku určitě, než zjistíme, jak zvládnout fyzičku. Chci vyhrát svůj první závod, to je můj cíl. Začínáme s již nastaveným technickým balíčkem, který je konkurenceschopný a rychlý. Jsme tedy do začátku připraveni možná i víc než tovární jezdci. Pak se ale i oni do toho určitě dostanou, takže teď musíme udělat co nejvíc,“ uzavřel Bezzecchi.

Zdroj a foto: motogp.com a Mooney VR46