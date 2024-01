Tým Pertamina Enduro VR46 Racing předvedl své nové barvy

Ve středu 24. ledna 2024 se oficiálně představil Rossiho tým, který nyní nese název Pertamina Enduro VR46 Racing Team. S indonéskou společností PT Pertamina Lubricants má Rossiho tým smlouvu na tři sezóny. Kromě změny hlavního sponzora došlo i k barevné změně. Letos jsou stroje i kombinézy jezdců mnohem světlejší a zářivější než loni.

Co se týče jezdeckého složení, Marco Bezzecchi u týmu zůstává. Luca Marini se naopak rozhodl odejít a nastoupit na místo Marca Márqueze u týmu Repsol Honda. Místo Mariniho nakonec u VR46 pojede Fabio di Giannantonio, jenž loni přišel o místo u Gresiniho týmu, protože na jeho pozici přestoupil výše zmíněný Marc Márquez.

„Bude to moje třetí sezóna v MotoGP a jsem rád, že opět pojedu se svými lidmi z týmu Pertamina Enduro VR46 Racing Team a na Ducati,“ sdělil při příležitosti týmové prezentace Marco Bezzecchi. „Chtěl bych navázat na to, co se nám povedlo v roce 2023 – tedy chci být opět konkurenceschopný, konzistentní, dostat se na pódium a mít dobré závody. Také se mi moc líbí nová barva, je úplně jiná, je to něco, co v MotoGP nikdy nebylo. Očekávám, že o výhru v šampionátu proběhne tvrdý boj na nejvyšší úrovni a že ve hře bude mnoho silných jezdců a motocyklů. Nyní se můžeme zaměřit hlavně na dvě věci: bavit se a snažit se být mezi hlavními protagonisty,“ řekl dále Bezzecchi.

„Jsem opravdu nadšený, nemůžu se dočkat,“ prozradil Fabio di Giannantonio. „Pro mě je to první rok v týmu Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Potkali jsme se při testu ve Valencii na konci loňského roku, kde jsme vyzkoušeli balíček Ducati, který budeme používat v této sezóně. Pocity byly okamžitě pozitivní. Máme velký potenciál dosáhnout našich ambicí. Zbarvení je neuvěřitelné, hned si ho všimnete na trati i mimo ni. Nosit tuto žlutou je pro mě velká čest. Bude to zajímavý začátek, došlo k mnoha změnám, co se týče sestavy, jezdců a motorek. Vše se musí usadit, ale bude to skvělá show!“ dodal di Giannantonio.

Zdroj: motogp.com, foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team