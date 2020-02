Tým Repsol Honda dnes v Jakartě představil svůj stroj a jezdce

Dějištěm slavnostní prezentace týmu Repsol Honda byla indonéská Jakarta. Během představení byl slavnostně odhalen motocykl RC213V, na němž budou letos jezdit bratři Márquezovi (tedy Marc i Alex). Marc už je s týmem mnoho let, ale pro Alexe to bude jeho první rok v MotoGP.

Co se týče barev nového motocyklu, k žádným šokujícím změnám nedošlo. Motocykl zůstává v barvách Repsolu stejně jako v předchozích letech.

Honda v posledních třech letech pokaždé vybojovala titul mezi jezdci, mezi konstruktéry i mezi týmy, takže si na další rok rozhodně neklade malé cíle a na předchozí úspěchy chce pochopitelně navázat.

„K letošní sezóně přistoupíme stejně jako k těm předešlým, což znamená, že se maximálně budeme soustředit na to, abychom se s týmem Repsol Honda dostali co možná nejvýš,“ řekl na prezentaci Marc Márquez. „Spolu s HRC a Repsolem jsme již dokázali neuvěřitelné věci. Pokračovat v tomto trendu je tedy pro mě velkou motivací. Už se nemůžu dočkat zahájení nové sezóny a už se velmi těším na to, až budu znovu závodit na RC213V,“ dodal starší z bratrů Márquezových.

„Je mi velkou ctí být součástí rodiny, jakou je Repsol Honda,“ řekl během prezentace Alex Márquez. „Už když jsem poprvé vešel do garáže a poprvé jsem pracoval s týmem, cítil jsem zvláštní pocit. Nyní jsem na celosvětové oficiální prezentaci a skutečně už se cítím jako součást týmu Repsol Honda. Vím, že se toho v roce 2020 budu muset hodně naučit, ale udělám maximum pro to, abych se postupně zlepšoval. Věřím, že nakonec budeme mít skvělou sezonu,“ pravil dále mladší z bratrů.

Zdroj: Box Repsol

Video z prezentace je možné si prohlédnout zde: