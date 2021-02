Tým Repsol Honda představil své jezdce a motocykl

V pondělí 22. 2. 2021 se prezentoval tým Repsol Honda. Po delší době jsme mohli vidět Marca Márqueze opět v závodní kombinéze. Bývalého šampiona už několik měsíců trápí zlomená pravá paže. Má za sebou tři operace a zatím není jisté, kdy bude moci opět závodit.

„Poté, co jsem byl dlouho mimo hru, je hezké znovu vidět můj motocykl a nasadit si kombinézu,“ prozradil Márquez. „Rok 2020 byl pro všechny těžkým rokem a pro mě kvůli zranění a sledování závodů z domova obzvlášť. Pokračuji však v práci s lékaři, s týmem a sám se sebou, abych se zotavil a vrátil se do MotoGP. Samozřejmě bych se rád vrátil dříve, ale je velmi důležité poslouchat doktory a své tělo, dokud nebudu plně připraven. Nebudu se účastnit katarského testu, protože mým cílem je vrátit se, až když budu stoprocentní a na tom je ještě potřeba zapracovat,“ dodal Márquez, nicméně přesnější termín svého návratu nezmínil.

Kromě Márqueze na týmové prezentaci samozřejmě nemohl chybět ani Pol Espargaro, který na konci loňského roku opustil KTM a letos má před sebou první rok s týmem Repsol Honda.

„Období před začátkem roku bylo jedním z nejzajímavějších v mé kariéře, bylo to jako čekání na mou první sezónu nebo debut v MotoGP,“ prohlásil Espargaro. „Závodit s týmem Repsol Honda je snem mnoha jezdců, je tedy na co být hrdý. Každých pár týdnů jsem k tomu udělal nějaký krok, nejprve jsem doma viděl svůj motocykl, teď už mám na sobě kombinézu. Posledním krokem bude první jízda na RC213V v Kataru. To je to, co mě motivuje trénovat ještě více a byl tak maximálně připraven na mistrovství světa 2021. Jsem v týmu Repsol Honda, abych dosáhl úspěchu a bojoval o nejvyšší pozice, to je cíl pro rok 2021,“ sdělil dále Espargaro.

Video z prezentace je k dispozici zde:

Zdroj a foto: Box Repsol