Tým RNF představil barvy pro letošní rok

Tým CryptoDATA RNF MotoGP si nechal svou prezentaci až na 20. března. Jejich prezentace proběhla v Portimão, kde se už tento týden pojede první závod letošního roku. Pro tento tým budou letos jezdit Miguel Oliveira a Raul Fernandez. K dispozici budou mít stroje značky Aprilia.

„Nové barvy se mi moc líbí!“ sdělil Oliveira při prezentaci. „Barvy jsou opravdu jedinečné, takže bude příjemné být v tomto stylu na dráze. Nemůžu se dočkat prvního závodu, který se jede na mém domácím okruhu. Těším se na to, že budu reprezentovat CryptoDATA RNF MotoGP a pojedu na svém stroji Aprilia RS-GP! V roce 2023 stojím před novou výzvou, takže doufám, že spolu budeme vycházet dobře a dokážeme dosáhnout cílů, které jsme si pro toto sezónu společně stanovili. Motocykl má velký potenciál a jsem si jistý, že nyní společně s týmem vše dokážeme přizpůsobit mému jezdeckému stylu tak, abychom byli rychlí a konkurenceschopní,“ řekl dále Portugalec.

„Je to rozhodně jiné, líbí se mi hlavně ta modrá část,“ prozradil Raul Fernandez. „Do týmu CryptoDATA RNF MotoGP jsem dorazil s úplně novou mentalitou. Vše je nové, a to nejen barvy. Jsem moc rád, že sem může přijet a zkusit si to opět užít na motorce. Mým hlavním letošním cílem je být opět s úsměvem na tváři. Jsem opravdu rád, že jsem součástí týmu CryptoDATA RNF MotoGP, protože si myslím, že zde mám ty nejlepší příležitosti. Máme pěknou motorku Aprilia RS-GP. Odvedli skvělou práci, jsem opravdu šťastný. V Sepangu a Portimau jsme odvedli dobrou práci a teď jsem opravdu natěšený na novou sezónu,“ dodal Fernandez.

Zdroj a foto: RNF