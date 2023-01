Tým tovární Ducati odhalil své letošní motocykly

V pondělí 23. ledna 2023 proběhla v italském lyžařském středisku Madona di Campiglio oficiální prezentace továrního týmu Ducati. Prezentace se samozřejmě zúčastnili Francesco Bagnaia a Enea Bastianini. Nechyběl ani dlouholetý testovací jezdec Ducati – Michele Pirro. Jak můžeme vidět na fotografiích, úřadující šampion Francesco Bagnaia se nakonec rozhodl, že letos bude startovat s číslem 1. Bagnaia bude čtvrtým jezdcem moderní éry MotoGP, který se pro číslo jedna rozhodl. Před ním tak učinili Casey Stoner, Jorge Lorenzo a Nicky Hayden.

„Moje zimní přestávka byla kvůli všem závazkům spojeným s vítězstvím v mistrovství světa o něco kratší než obvykle, ale teď už jsem odpočatý a těším se na začátek sezóny,“ sdělil během prezentace Francesco Bagnaia. „Chyběl mi můj stroj Desmosedici GP a také celý můj tým. Už se nemůžu dočkat, až se vrátím na trať. Nemohl jsem se rozhodnout, zda bude pokračovat s číslem 63 nebo přejdu na číslo 1, ale nakonec jsem se rozhodl pro druhou variantu. Vidět to na motorce je krásné a mým cílem teď bude udělat vše pro to, abych si to udržel. Nebude to jednoduché, protože očekávám ještě tvrdší konkurenci než loni, s mnoha soupeři připravenými bojovat o titul. Nicméně jsem si vědom toho, že mám nejlepší motorku a tým k tomu, abychom v roce 2023 znovu zamířili vysoko. Ještě jednou děkuji celému týmu Ducati! Jsem připraven na pokračování našeho společného dobrodružství,“ dodal Bagnaia.

„Obléct se do barev továrního týmu je pro mě hodně emotivní,“ přiznal Bastianini před startem své první sezóny u tovární Ducati. „Teď je na mně, abych dokázal, že si tuto příležitost zasloužím. Jsem natěšený na novou sezónu! Naštěstí už nebudu muset dlouho čekat na, až se budu moci projet na svém červeném stroji Desmosedici GP. Za pár týdnů nás čeká první letošní test v Sepangu, což bude zásadní okamžik na to, abychom se lépe poznali s lidmi v týmu a především začali pracovat na motorce. Bude to rok plný konkurence a určitě se vyskytnou lehké i těžší chvíle, ale jsem připraven na všechno! Ještě jednou děkuji Claudiovi, Gigimu, Paolovi, Davidemu a celé Ducati! Dám do toho 100 % jako vždy,“ uzavřel Bastianini.

Zdroj a foto: Ducati