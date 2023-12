Tým Trackhouse Racing vstupuje do MotoGP

Minulý týden se členové společností FIM, IRTA a Dorna Sport rozhodli, že tým CryptoDATA RNF MotoGP nebude příští rok v královské kubatuře pokračovat. A dnes bylo oficiálně potvrzeno, že místo vyřazeného týmu se v roce 2024 do MotoGP připojí Trackhouse Racing, jenž se tak stane novým satelitním týmem Aprilie. Závodit za něj budou Miguel Oliveira a Raul Fernandez, kteří dosud jezdili s týmem RNF.

Americký tým Trackhouse Racing, jehož zakladatelem a majitelem je Justin Marks, již zaznamenal úspěchy v NASCAR Cup Series. Vstup týmu do MotoGP byl dnes slavnostně oznámen v Miláně. Pro účely dnešní prezentace byl použit stroj, na němž je vyobrazena americká vlajka, ale definitivní zbarvení strojů bude odhaleno až začátkem příští sezóny.

Justin Marks, zakladatel a majitel Trackhouse Racing při dnešní prezentaci prohlásil: „Vstup do mistrovství světa MotoGP™ je pro naši mladou společnost velmi emotivní. Trackhouse od prvního dne pracuje na tom, aby rozpoznával jedinečné a atraktivní příležitosti v motoristickém sportu a aby se mohl posunout do celosvětové série, jakou je právě MotoGP. Tohle je tedy obrovský krok z hlediska růstu naší společnosti. Hluboce důvěřujeme Dorně a jsme odhodláni přinést do šampionátu něco nového a vzrušujícího, protože tvrdě pracujeme na tom, abychom pomohli přiblížit tento úžasný sport milionům fanoušků po celé Severní Americe i mimo ni.“

Zdroj a foto: motogp.com