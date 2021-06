Tým VR46 pojede v MotoGP s motocykly Ducati

Rossiho projekt VR46 Riders Academy vznikl v roce 2013 za účelem podpory mladých italských talentů. Dosud měl Rossi své týmy Sky Racing Team VR46 v kategorii Moto3 a Moto2. A v roce 2022 bude součástí královské kubatury.

Již nějakou dobu se hovořilo o tom, že Rossiho tým bude v MotoGP využívat služeb Ducati a to se dnes oficiálně potvrdilo. Tým s Ducati podepsal smlouvu na příští tři sezóny. Jména jezdců ještě nebyla oznámena, ale předpokládá se, že jedním z nich by měl být Rossiho poloviční bratr Luca Marini, který aktuálně jezdí v MotoGP u Avintie v barvách Sky VR46.

„S potěšením oznamujeme, že v roce 2022 budeme závodit v MotoGP s týmem dvou jezdců v barvách VR46," oznámil Alessio Salucci (zvaný Uccio). „Tato cesta začala před něco více než osmi lety vznikem VR46 Riders Academy, je to krásné dobrodružství sdílené s Sky, dlouhá a náročná cesta, ale zároveň je plná spokojenosti a jsme na ni velmi pyšní. Tento milník má skutečně jedinečný význam, ale rozhodně to není konec této cesty. Od roku 2013 stále rosteme, podařilo se nám napsat několik krásných stránek našeho sportu ve třídách Moto3 a Moto2, spojili jsme své cesty s mnoha mladými italskými talenty, měli jsme tu čest podporovat jejich vývoj a budeme i nadále podporovat další talenty od nižších kategorií až po MotoGP. Klíčový okamžik v naší historii by nebyl možný bez Carmela Ezpelety, který tomuto projektu vždy věřil, a samozřejmě také bez Ducati, která do nás vkládá svou důvěru do budoucna," dodal Salucci z VR46 Riders Academy.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.