Tým WithU Yamaha RNF se představil v italské Veroně

Bývalý tým Petronas Yamaha SRT – nyní WithU Yamaha RNF Team se včera odpoledne oficiálně představil v italské Veroně (v Teatro Filarmonico). Kromě jezdců a strojů třídy MotoGP se představil i tým MotoE. V kategorii MotoGP budou letos pro tým závodit Andrea Dovizioso a Darryn Binder a ve třídě MotoE to budou Niccolo Canepa a Bradley Smith. Na prezentaci byl přítomen i zakladatel týmu WithU Yamaha RNF Razlan Razali, dále pak šéf týmu MotoGP Wilco Zeelenberg a šéf týmu WithU GRT RNF MotoE Filippo Conti.

V královské kubatuře letos tým WithU Yamaha RNF vsadil na kombinaci velmi zkušeného jezdce a úplného nováčka.

Andrea Dovizioso se v MS silničních motocyklů pohybuje už dvacet let – svou první kompletní sezónu v kategorii 125 ccm absolvoval v roce 2002. O tři roky později přestoupil do třídy 250 ccm a do královské kubatury se posunul v roce 2008. Za svou kariéru nasbíral několik významných úspěchů – roku 2004 se stal šampionem třídy 125 ccm a kromě toho je také dvojnásobným vicemistrem dvěstěpadesátek a trojnásobným vicemistrem ve třídě MotoGP.

„Jsem opravdu připravený na letošní sezónu!“ sdělil Dovi při týmové prezentaci. „Hodně trénuji v posilovně a na motokrosové motorce. Na začátku prosince jsem si nechal vyndat destičku z klíční kosti, abych se letos cítil lépe. Všechno jde dobře. Jsem velmi šťastný, že po loňských pěti testovacích závodech mohu jet tuto celou sezónu. Bylo velmi důležité začít takto brzy s Yamahou, je totiž jiná než motorka, kterou jsem používal posledních osm sezón. Jsem přesvědčen, že mi to hodně pomůže k tomu, abych v roce 2022 zvládal testy a závody lépe. Znám díky tomu lépe motorku, inženýry a tým obecně. Nové barvy se přidávají k úžasnému celkovému vzhledu. Už se těším na test v Malajsii. Poslední dva roky jsme tam nemohli závodit, takže jsem velmi rád, že pojedu do Sepangu,“ dodal Ital.

Darryn Binder má před sebou svůj první rok v MotoGP. V prostřední kubatuře nikdy nejezdil, přeskakuje rovnou z Moto2 (podobně jako před několika lety Jack Miller). Na svém kontě má zatím pouze jedno vítězství – vyhrál závod Moto3 v Katalánsku roku 2020. Jeho nejlepším celkovým výsledkem v šampionátu je sedmé místo z loňské sezóny.

„Barvy na mém novém motocyklu jsou prostě nádherné!“ zhodnotil Binder. „Jakmile vidíte design pro novou sezónu, jste opravdu nadšení, že už konečně můžete vyrazit a jezdit s novým designem a víte, že sezóna 2022 oficiálně začíná, když už proběhla prezentace týmu. Nemůžu se dočkat. Bude to úžasné, na svou první sezónu v MotoGP se opravdu velmi těším. Naším cílem je jít krok za krokem. Je jasné, že je to velký skok z Moto3 do MotoGP. Nechci tedy dělat nic bláznivého, chci postupovat pomalu, ale jistě. Jsem velmi natěšený, už se nemůžu dočkat testu v Sepangu,“ dodal Binder.

Zdroj: motogp.com, foto: WithU Yamaha RNF