Úřadující šampion Quartararo zůstane s Yamahou další dva roky

Několik měsíců se spekulovalo o tom, že by úřadující šampion Fabio Quartararo mohl na konci letošního roku opustit Yamahu a namířit k jinému týmu, což se ale nakonec nestane. Tým dnes oficiálně potvrdil, že s Francouzem prodloužili smlouvu do konce roku 2024.

„Jsem velmi rád, že vám všem mohu oznámit, že budu pokračovat s Yamahou další dva roky,“ sdělil Fabio Quartararo. „To, že jsem v minulosti přestoupil do MotoGP™ s Yamahou a později do továrního týmu, bylo samozřejmé. Yamaha mi věřila od začátku, a to je něco, co neberu na lehkou váhu. Tato nová smlouva ale znamenala velké rozhodování. Jsem ve skvělé fázi své kariéry, takže jsem si na tohle rozhodnutí nechal trochu víc času,“ pokračoval úřadující šampion.

„Věřím projektu Yamahy v MotoGP™ a cítím, že Yamaha je opravdu motivovaná. A teď, když jsme oficiálně potvrdili naše rozhodnutí pokračovat v této cestě společně, se můžeme plně soustředit na současnou sezónu. Chci poděkovat lidem, kteří mi pomohli, jsou se mnou a vždy mi pomáhají a podporují mě, stejně tak děkuji i fanouškům, kteří mi fandí. Opravdu si vážím veškeré podpory,“ dodal jezdec.

Zdroj: Yamaha, foto: Václav Duška Jr.